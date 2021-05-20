Microsoft с июня 2022 года прекратит поддержку браузера Internet Explorer

Пользователям предложено задействовать Microsoft Edge. Microsoft штрафовали за навязывание потребителям Internet Explorer, который поставлялся предустановленным. Кроме того, по мнению экспертов, браузер устарел.

Транснациональная корпорация Microsoft собирается прекратить поддержку своего фирменного браузера Internet Explorer (IE) 15 июня 2022 года - через 25 лет после того, как он был предложен пользователям в пакете Windows 95. Об этом в среду, 19 мая, сообщил Шон Линдерсэй, менеджер команды, отвечающей за работу Microsoft Edge.

"Мы объявляем, что будущее Internet Explorer на Windows 10 - за Microsoft Edge", - завил он. "Настольное приложение Internet Explorer 11 будет отправлено на пенсию, его поддержка будет прекращена 15 июня 2022 года для определенных версий Windows 10", - добавил Шон Линдерсэй.

В то время как система долгосрочного обслуживания Windows 10 будет по-прежнему включать Internet Explorer в следующем году, все потребительские версии прекратят поддержку браузера.

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Microsoft Edge на Chromium имеет встроенный режим Internet Explorer, поэтому пользователи смогут получать доступ к веб-сайтам, сделанным для IE, и приложениям прямо из Microsoft Edge, пояснил Линдерсэй.

Microsoft штрафовали за навязывание Internet Explorer

По мнению ряда экспертов, Internet Explorer технологически давно устарел. Кроме того, в 2013 году Microsoft оштрафовали на 561 млн евро за навязывание пользователям Windows 7 именно этой поисковой системы.

В 2009 году Еврокомиссия признала Microsoft виновной в использовании доминирующего положения на рынке операционных систем для продвижения своего браузера Internet Explorer, который поставлялся предустановленным.

Споры с Еврокомиссией

В процессе урегулирования была достигнута договоренность о том, что Microsoft предоставит пользователям возможность отключения Internet Explorer.

Это означало, что на протяжении пяти лет в ОС Microsoft должен был предлагаться "Экран выбора" (Choice Screen), который давал бы европейцам возможность выбора браузера для установки. Однако в июле 2012 года Еврокомиссия констатировала, что эта опция так и не появилась в операционной системе американской компании. В Microsoft тогда это объяснили технической ошибкой.

В 2012 году германское Федеральное ведомство по делам безопасности в информационной технике (BSI) посоветовало временно отказаться от использования браузера Internet Explorer и перейти на другие сервисы. Эксперты немецкого ведомства не видели другого выхода из-за серьезных проблем в системе безопасности в версиях Internet Explorer 7, 8 и 9 в операционных системах Windows XP, Vista и 7, позволявших хакерам получить удаленный контроль над компьютером.

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