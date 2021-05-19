7 миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Границы некоторых стран уже открыты для российских туристов, однако отдохнуть за рубежом не смогут около 7 млн россиян, которые стали невыездными из-за долгов. Как сообщили "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), это почти в два раза больше, чем десять месяцев назад, когда за пределы страны не могли выехать 4 млн должников.

По данным ФССП на 1 апреля 2021 года, в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными. Это около трети от общего числа граждан с долгами - всего их в России 18,9 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше - тогда их было 16,8 млн.

В I квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тыс. невыездных должников. Судебные приставы взыскали с этой категории граждан 9,2 млрд рублей, из них 283 млн рублей - это алименты. Всего невыездными из-за неуплаченных алиментов в данный период стали 7,8 тыс. россиян, а рассчитаться с государством и со своими бывшими семьями смогли только 2,7 тыс. Судебные приставы за I квартал текущего года взыскали со всех категорий должников 180,6 млрд рублей (против 162,3 млрд за аналогичный период 2020-го).

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подтвердили цифру в 7 млн, напомнив, что речь идет о людях, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а период просрочки превышает 90 дней. В целом число должников в стране растет: в апреле 2020-го их было 6,5 млн, а годом ранее - 6,1 млн.

Подавляющее большинство невыездных россиян - клиенты банков, при этом 90-95% задолжавших имеют одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях (МФО). Остальные 5% - обладатели незакрытых долгов перед МФО. Такой перекос связан с тем, что суммы займов в МФО ниже банковских и редко превышают невыездной порог в 30 тыс.рублей.

Большая часть должников не платит по кредитам по причине трудного финансового положения: 60-70% должников ссылаются на потерю работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки. На таких должников мера по ограничению выезда за рубеж не влияет, так как их проблема заключается не в нежелании платить, а в нехватке средств. По словам экспертов, люди будут стараться погашать долги, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется и им можно будет выезжать за рубеж: около 20-30% должников погашают свои обязательства в сжатые сроки после применения к ним ограничения на выезд за рубеж.

Как отмечают эксперты, низкие процентные ставки по кредитам кажутся людям выгодными, но набрав кредиты, они оказываются не в состоянии их погашать. Отсюда проистекает рост плохой задолженности, и в первую очередь в потребительском секторе, где кредиты выдают без залога. Средний размер долга потенциально невыездного россиянина составляет около 85 тыс. рублей, и кредиторы все активнее прибегают к судебному взысканию, в то время как должнику гораздо выгоднее решать эти вопросы без привлечения приставов.

Также увеличивается число должников по штрафам ГИБДД: цены на автомобили и их обслуживание выросли вместе с количеством штрафов, в отличие от доходов россиян. Поэтому многие предпочитают тратить имеющиеся средства на жизнь, а не на штрафы. Между тем две трети всех автомобилей продаются с привлечением кредитных средств, и это не всегда автокредит. Если ранее больше половины автолюбителей могли покупать машину за собственные средства, то сегодня они бьются между желанием иметь автомобиль и разного рода сопутствующими этому расходами.

Еще один тип долгов -долги по ЖКУ, что также не всегда зависит от плательщика. По данным экспертов, существующая на коммунальном рынке система отношений позволяет недобросовестным управляющим компаниям накапливать миллиардные обременения, а затем уходить от их оплаты через процедуру банкротства, избегая уголовной ответственности.

Общий долг УК перед Московской объединенной энергетической компанией на май текущего года только по Москве составляет около 10 млрд рублей. Компании, которые получают деньги от пользователей, но при этом не платят ресурсникам, существуют в каждом регионе и крупном городе. Отмечается, что основные социальные группы платят за коммунальные услуги вовремя, но ограничение на выезд для "коммунальных" должников не имеет смысла - за границу, по статистике, ездят только 5% россиян.

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