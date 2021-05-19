В ОБСЕ обеспокоены ситуацией вокруг белорусского портала Tut.by

Атака властей Беларуси на независимое онлайн-издание Tut.by еще раз подчеркивает тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступом к информации и безопасностью журналистов, заявили в ОБСЕ.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены разгромом белорусскими властями одного из популярнейших в стране независимых новостных порталов Tut.by. События вокруг этого онлайн-СМИ "еще раз подчеркивают тревожную ситуацию со свободой СМИ, доступом к информации и безопасностью журналистов" в Беларуси, заявила во вторник, 18 мая, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро.

Она подчеркнула, что блокировка портала, в декабре лишенного статуса СМИ, является крайней мерой и непропорциональным вмешательством в деятельность средств массовой информации. Представитель ОБСЕ призвала власти в Минске "обратить вспять эту опасную тенденцию, негативно сказывающуюся на свободе СМИ и свободе слова в Беларуси". По словам Рибейро, она продолжит внимательно следить за развитием событий в этой стране.

Ранее в тот же день были проведены обыски в редакции Tut.by, региональных отделениях и дома у нескольких сотрудников, в частности, у главного редактора Марины Золотовой, ее заместителя Максима Гайко и журналиста Елены Толкачевой. Была изъята техника, а также документы в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Сайт издания был заблокирован. Золотову увезли на допрос в департамент финансовых расследований.

Задержаны не менее 13 сотрудников Tut.by

Кроме того, были задержаны не менее 13 сотрудников издания: генеральный директор Людмила Чекина, главный бухгалтер Анжела Ассад, заместитель бухгалтера Мария Новик, заместитель директора Ирина Рыбалко, директор по персоналу Надежда Адамович, заместитель главного редактора Максим Гайко, журналист Елена Толкачева, инженер-программист Виталий Калиновский, бизнес-аналитик Вадим Трусов, начальник отдела маркетинга Анна Заяц, менеджер Андрей Авдеев, заместитель главного редактора Ольга Лойко, сообщается в Telegram-канале Tut.by. Некоторые из них после допросов были освобождены под подписку о неразглашении.

Власти обвиняют "ТУТ БАЙ МЕДИА" в налоговых махинациях. В пресс-службе Комитета госконтроля заявили, что в отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь - об уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

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