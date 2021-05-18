Суд снова отклонил жалобу Навального на отказ возбудить уголовное дело об отравлении

2-й Западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу защиты Алексея Навального на отказ главного военного следственного управления СКР возбудить уголовное дело об отравлении.

Защита Навального обратилась с заявлением к военному следствию с требование возбудить дело в отношении сотрудников ФСБ после его госпитализации.

В конце марта 235-й гарнизонный военный суд отклонил жалобу. Суд тогда напомнил, что проверка, которую провело транспортное управление МВД, не выявила события преступления в обстоятельствах госпитализации Навального.

Военный следователь счел, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет (цитата по РИА Новости).

Сам Навальный сейчас в заседании не участвовал даже по видеосвязи, не было и его адвокатов. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!