В Чехии расследуют отмененную поездку вице-премьера в Россию. СМИ писали, он хотел "замять" скандал во Врбетице

Национальный центр борьбы с организованной преступностью (НЦБОП, входит в структуру полиции) Чехии приступил к расследованию обстоятельств намечавшейся на апрель поездки главы МВД и первого вице-премьера Яна Гамачека в Россию. Об этом сообщил представитель НЦБОП Ярослав Ибегей, которого цитирует ТАСС. Подробности расследования не раскрываются.

14 мая Гамачек подал в правоохранительные органы Чехии заявление, в котором обвинил в совершении уголовного преступления авторов публикации сетевого издания "Список" от 4 мая. В материале со ссылкой на осведомленный источник утверждалось, что 19 апреля первый вице-премьер планировал посетить Россию, чтобы "замять" скандал со взрывами в деревне Врбетице в обмен на получение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и согласие Москвы провести встречу президентов РФ и США в Праге.

Первый вице-премьер намерен потребовать от издателя "Списка" компенсации в размере 10 млн крон (около 400 тысяч евро). Гамачек категорически отверг подозрения в свой адрес, связывая публикацию с предстоящими 8-9 октября парламентскими выборами в Чехии и намерением политических противников навредить Чешской социал-демократической партии, которую он возглавляет.

Гамачек ранее сообщил, что с 14 апреля в МВД Чехии состоялось несколько встреч с участием руководителей чешских служб безопасности, генерального прокурора и посла Чехии в Москве. По словам вице-премьера, единственной темой этих встреч было обсуждение последствий скандала во Врбетице для национальной безопасности республики и ее отношений с РФ.

17 апреля чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, передвигавшихся по территории страны с несколькими разными паспортами - на имя гражданина Таджикистана Руслана Тобарова и гражданина Молдовы Николая Попы. По данным полиции, речь идет о сотрудниках ГРУ "Александре Петрове" и "Руслане Боширове" . Позднее чешские службы безопасности сообщили, что подозревают россиян в причастности к взрывам склада боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года. Местные СМИ предположили, что мотивом могла быть попытка остановить экспорт вооружения на Украину или в Сирию.

Президент Чехии Милош Земан в конце апреля заявил, что рассматриваются две версии произошедшего - причастность иностранной разведки и неосторожное обращение с боеприпасами. При этом, по его словам, у Службы информационной безопасности Чехии нет сведений о том, что предполагаемые сотрудники российской военной разведки находились в селе Врбетице и имели отношение к взрывам. Чешская оппозиция раскритиковала заявления Земана, указав на то, что президент или не знаком с подробностями дела, или сознательно дезинформирует общественность и пытается отвести подозрения от российских агентов.

По мнению ряда политиков, жесткий подход правительства к российскому посольству не оставляет сомнений в причастности ГРУ. Такое повествование может способствовать размыванию официальной версии события и оставить место для сомнений в правомерности чешской реакции, заявила позднее общественная ассоциация, которая анализирует зарубежные кампании дезинформации в Чехии.

17 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что взрывы на военных складах во Врбетице могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов. Земан в очередной раз подчеркнул, что не является сторонником лишь одной версии взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб, и призвал дождаться итогов расследования инцидента, которое ведут правоохранительные органы республики.

"Я спросил [главу Минюста Марию] Бенешову, какова третья версия случившегося. Она сообщила, что речь может идти о сокрытии недостачи во Врбетице. Старая версия о неосторожном хранении боеприпасов существовала уже много лет", - сказал он. Президент полагает, что следствию целесообразно сосредоточить внимание на коммерческой фирме Imex Group, арендовавшей склады боеприпасов, поскольку в связи с ней возникает много вопросов. В то же время версия о причастности российских спецслужб также остается актуальной. Сама Бенешова заявила, что не знает о нескольких версиях инцидента.

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