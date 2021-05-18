Израиль и сектор Газа: главной целью израильских ударов стали тайные туннели ХАМАС

Удары с воздуха по целям с секторе Газа и ракетные обстрелы израильской территории продолжаются уже вторую неделю.

По словам представителей ХАМАС, отвечающих за вопросы здравоохранения, с начала военных действий в Газе погибло уже более 200 человек, включая женщин и детей, и еще свыше 1300 получили ранения.

Израильская сторона говорит о 130 боевиках, убитых в ходе авианалетов, в том числе об одном высокопоставленном командире группировки "Исламский джихад".

В самом Израиле в результате ракетных обстрелов погибло до 10 человек, включая двоих детей, и десятки были ранены.

Туннельная война



В понедельник израильские военные объявили о том, что уничтожили 15 километров туннелей, которые используют боевики ХАМАС и других группировок.

Система тайных туннелей, по которым с территории Египта в Газу переправляется оружие, боеприпасы и разные товары, начала создаваться еще два десятилетия назад, и в последнее время появились туннели под границей между Израилем и сектором Газа, по которым джихажисты проникают вглубь территории Израиля. Они стали одной из главных целей ударов израильской авиации.

В ночь на понедельник израильская авиация и ХАМАС обменялись самыми массированными ударами с начала эскалации конфликта.

После полуночи боевики предприняли массированный ракетный обстрел израильских городов Беэр-Шева и Ашкелон на юге страны. На рассвете израильская авиация провела операцию с использованием 50 с лишним военных самолетов.

По словам израильского командования, военная операция длилась 20 минут. В результате разрушено 35 объектов, принадлежавших боевикам.

Также на территории сектора Газа повреждены линии электропередач и разрушены основные дороги.

"Мы еще никогда не видели авиаударов такого масштаба", — сказал агентству Франс пресс житель Газы Мад Абдель Раббо.

"Сирены выли непрерывно, мы не могли высунуться из бомбоубежища на протяжении пяти часов как минимум", — описывает прошедшую ночь жительница Ашкелона Рива Абутбуль в комментарии Русской службе Би-би-си.

Обновленных данных о жертвах с обеих сторон пока нет. На данный момент сводки за все время конфликта выглядят так: 197 погибших, включая 58 детей, и более 1200 раненых с палестинской стороны,

Регион на грани глубокого кризиса



Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе беседы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху призвала положить конец насилию, выразив при этом солидарность с Израилем в этом конфликте.

"Канцлер вновь резко осудила продолжающиеся ракетные удары по Израилю с территории Газы и подтвердила право Израиля обороняться от подобных атак", — подчеркнул пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт.

Ранее Госдеп и Белый дом дали понять, что признают право Израиля на самооборону.

Франция и Египет также призвали к прекращению военных действий между Израилем и палестинскими боевиками в Газе.

Эммануэль Макрон и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, которого он принимал в Елисейском дворце, в совместном коммюнике отметили, что "разделяют глубокую озабоченность в связи с эскалацией насилия и сожалеют о многочисленных жертвах среди мирного населения". Они также договорились о координации усилий с целью добиться скорейшего перемирия.

В воскресенье Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание. Генсек организации Антониу Гутерриш предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к гуманитарному кризису и к необратимым процессам в сфере безопасности в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на эти призывы заявил, что ни одна страна в мире не потерпела бы обстрелы мирных городов, и поэтому операция продолжится ровно столько, сколько это будет необходимо.

Глава МИД Китая Ван И пригласил представителей Палестинской автономии и Израиля в КНР для проведения прямых переговоров.

"Соединенные Штаты призывают все стороны обеспечить защиту гражданского населения и соблюдать международное гуманитарное право", — заявила американский постпред в ООН Линда Томас-Гринфилд.

С чего все началось



Нынешняя эскалация между ХАМАС и Израилем началась с беспорядков, после того как Верховный суд Израиля вынес решение о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

7 мая пришедшие на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе арабы начали забрасывать камнями израильских полицейских. Начались уличные беспорядки, продолжавшиеся несколько дней, в ходе которых с обеих сторон пострадали более 30 человек.

10 мая иерусалимская мэрия решила во избежание столкновений временно не допускать мусульман на Храмовую гору, так как в тот день в городе отмечался День Иерусалима, который традиционно сопровождается шествием верующих евреев.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.

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