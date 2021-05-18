"Аэрофлот" снял в июне с продажи билеты почти на все рейсы в Турцию

Deutsche Welle

Erna Solberg Foto: Itar-Tass / Scanpix

Представители авиаперевозчика "Аэрофлот" поясняют, что будут разрешены только два рейса в неделю - по маршруту Москва-Стамбул.

Авиакомпания "Аэрофлот" сняла в июне с продажи билеты почти на все рейсы в Турцию. Об этом вечером в понедельник, 17 мая, сообщил официальный представитель перевозчика Михаил Демин. "Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь - за исключением разрешенных штабом (по предупреждению завоза коронавируса. - Ред.) двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами", - цитирует Демина агентство ТАСС. Статьи по теме: Коронавирус в мире: в Британии смягчают запреты, но "индийский" штамм может внести коррективы Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 12 апреля заявила, что все регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию с 15 апреля по 1 июня отменены. Причиной запрета Голикова назвала высокий уровень заболеваемости COVID-19 этой стране. Ряд экспертов, однако, увязывал запрет с "геополитическими" интересами Кремля. Посол Турции в РФ: Анкара готова возобновить авиасообщение Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, общая стоимость туров на этот период составила 350 млн евро. Посол Турции в РФ Мехмет Самсар 4 мая завил, что Анкара готова возобновить авиасообщение с 1 июня. В понедельник, 17 мая, в Турции завершился полный локдаун, введенный 29 апреля, и начался так называемый процесс нормализации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что власти сумели взять под контроль распространение коронавируса благодаря введенным ранее ограничениям. По данным сайта волонтеров Worldometer, c начала пандемии в стране инфицированы 5 127 548 человек, 44 983 скончались от последствий COVID-19. Выздоровели 4 961 120. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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