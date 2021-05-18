Bloomberg: реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года

Реальные доходы граждан России упали до уровня 2009 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Института Банка Финляндии.

Главные причины снижения доходов — экономический кризис, который возник на фоне пандемии коронавируса и не развивающейся экономики России в целом.

Объемы производства в России в прошлом году снизились не так сильно, как во многих других странах, однако уровень жизни пострадал в большей степени, что способствовало падению рейтингов одобрения президента Владимира Путина.

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Давно обещанного повышения доходов так и не случилось.

Напомним, продовольственная инфляция в России составила 8,2% в годовом выражении, и что за прошедший год рост цен на продовольственные товары в стране превысил аналогичный показатель в Евросоюзе в 7,5 раз.

А согласно данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в первом месяце 2021 года рост цен на продукты питания в России стал рекордным за последние пять лет.

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