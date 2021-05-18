Атака на самый популярный белорусский портал Tut.by: силовики в офисе и дома у журналистов, домен заблокирован дополнено

В офисы самого популярного информационного белорусского ресурса Tut.by пришли сотрудники департамента финрасследований, сообщил соучредитель портала.

В офисы портала Tut.by пришли представители департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Об этом во вторник, 18 мая, сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин.

"В офисы TUT и hoster пришёл ДФР. К редакторам домой тоже", - написал он в Facebook.

Речь идет, в частности, о Hoster.by - крупнейшем регистраторе и техническом администраторе национальных доменных зон .BY/.БЕЛ.

Портал: силовики пришли домой к журналистам

Как уточняется в материале на портале Tut.by, сотрудники, которые находились в офисе, в том числе члены редакции, не отвечают на звонки. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены. Представители ДФР находятся и в региональных офисах издания.

Наконец, силовики также пришли домой к ряду журналистов, включая главного редактора Марину Золотову.

В Комитете госконтроля сообщили о возбуждении уголовного дела

Как сообщили в пресс-службе КГК, в отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") 18 мая возбуждено уголовное дело. По версии ведомства, речь идет части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь - об уклонении от "уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

Обвинения в налоговых махинациях

В 2019 году "ТУТ БАЙ МЕДИА" получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). Как утверждают в Департаменте финансовых расследований, компанией "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Об этом проинформировали администрацию парка.

"ТУТ БАЙ МЕДИА" утратила право на налоговые льготы. Следователи считают, что в результате "необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере".

По словам Волошина, домен портала заблокирован.

На основании уведомления Генпрокуратуры министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу Tut.by и его копиям, сообщили агентству БЕЛТА в Мининформе. По версии прокуратуры, установлены "многочисленные факты нарушений закона о СМИ". Так, прокуроры утверждают, что в публикациях портала "содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL".

СМИ: журналист Onliner перестал выходить на связь

Между тем, по данным репортеров, примерно с 11.00 по местному времени (совпадает с мск) не выходит на связь журналист Onliner Александр Чернухо, который поехал к офису Tut.by освещать события. Коллеги также не могут связаться с Артемом Майоровым из издания "Белорусы и рынок" и Дарьей Бурякиной из Tut.by.

В 11.29 мск официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила Onliner, что информации о задержании Александра Чернухо, как и о других задержаниях у офиса портала, в милиции нет.

В свою очередь Кирилл Волошин написал в Facebook, что задержана директор белорусского стартапа RocketData Дарья Данилова. Компания - также резидент Парка высоких технологий.

Главред: c таким уровнем репрессий журналисты столкнулись впервые

В среду, 19 мая, на свободу, как ожидается, должна выйти журналистка Tut.by Катерина Борисевич, которая получила шесть месяцев лишения свободы за "разглашение врачебной тайны".

Главред Tut.by Марина Золотова для рубрики DW "Беларусь. Перспективы" 18 мая высказала мнение, что "с таким уровнем давления и репрессий" журналисты столкнулись впервые.

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