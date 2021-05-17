Генконсул США в Екатеринбурге покинула Россию. Представительство на Урале закрыто

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула свою должность и уехала из России. Уральское консульство прекратило свою работу. В своем обращении она выразила надежду в скором возобновлении работы генконсульства США в Екатеринбурге в полном объеме.

"Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей", - написала Сторроу в своем "Инстаграме".

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Ранее о прекращении работы заявили в консульстве Владивостока. О планах закрыть эти два диппредставительства говорилось еще в прошлом году, при администрации Дональда Трампа. Это решение было связано с введенными в 2017 году ограничениями на количество американских дипломатов, которым разрешено работать в России.

В конце апреля этого года посольство США в Москве заявило, что выдача виз россиянам прекращается - за исключением экстренных случаев. "С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти", - было сказано в сообщении на сайте посольства США.

Это произошло после решения российских властей запретить посольствам и консульствам стран, "совершающих недружественные действия в отношении России", нанимать на работу граждан России и третьих стран. Численность консульского отдела посольства США в Москве в таком случае сократится на 75%, сообщали в дипмиссии.

Указ был издан на фоне дипломатического конфликта с Чехией, власти которой заподозрили Россию в причастности к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году и заявили о высылке российских дипломатов. В ответ Москва также выслала сотрудников посольства Чехии.

14 мая посольство Соединенных Штатов сообщило, что российская сторона отсрочит вступление в силу решения - прекратить наем таких граждан дипмиссиям США необходимо до 1 августа.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России, включающие среди прочего высылку из Вашингтона десяти российских дипломатов. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов.

Кроме того, МИД России рекомендовал послу США Джону Салливану уехать в Вашингтон "для консультаций". Салливан сначала отказался покидать Россию, однако 22 апреля стало известно, что он вылетел в США - и находится там до сих пор.

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