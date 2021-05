В документе, в частности, указывается, что решение Трампа на этот счет "не отвечало интересам Соединенных Штатов". Постановление республиканца от октября 2019 года предполагало, что прибывшие в США по иммиграционной визе должны были подтвердить, что у них — достаточно средств для оплаты "разумно прогнозируемых медицинских расходов".

В числе других постановлений, действие которых было отменено — "о предотвращении цензуры в интернете" от мая 2020 года. Оно касалось ответственности онлайн-платформ за распространяемую ими информацию и, по мнению ряда аналитиков, подрывало доступ пользователей "к достоверной онлайн-информации".

🚨 BREAKING: @CenDemTech welcomes @POTUS' decision today to revoke the Trump Administration’s unconstitutional EO 13925 regarding social media. The EO was an effort to chill online speech & interfere with efforts to fight election #disinformation:https://t.co/HTLuMimrb3 pic.twitter.com/CGdR22f66b