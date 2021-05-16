Президент Байден отменил сразу семь указов Трампа

Американский президент Джозеф Байден отменил сразу семь указов своего предшественника на этом посту — Дональда Трампа, — включая постановление, которое предполагало, что все потенциальные иммигранты в США должны были подтвердить наличие у них американской медстраховки. Это следует из приказа, обнародованного в пятницу, 14 мая, на сайте Белого дома.

В документе, в частности, указывается, что решение Трампа на этот счет "не отвечало интересам Соединенных Штатов". Постановление республиканца от октября 2019 года предполагало, что прибывшие в США по иммиграционной визе должны были подтвердить, что у них — достаточно средств для оплаты "разумно прогнозируемых медицинских расходов".

В числе других постановлений, действие которых было отменено — "о предотвращении цензуры в интернете" от мая 2020 года. Оно касалось ответственности онлайн-платформ за распространяемую ими информацию и, по мнению ряда аналитиков, подрывало доступ пользователей "к достоверной онлайн-информации".

🚨 BREAKING: @CenDemTech welcomes @POTUS' decision today to revoke the Trump Administration’s unconstitutional EO 13925 regarding social media. The EO was an effort to chill online speech & interfere with efforts to fight election #disinformation:https://t.co/HTLuMimrb3 pic.twitter.com/CGdR22f66b — Center for Democracy & Technology (@CenDemTech) May 14, 2021

Байден отказался от создания Национального сада американских героев



Отменен также указ "о защите американских памятников, монументов и статуй", который Дональд Трамп подписал 26 июня 2020 года на фоне протестов Black Lives Matter и уничтожения объектов, имевших отношение к колониальному прошлому.

Байден отказался и от идеи создания Национального сада американских героев со статуями "величайших американцев, которые когда-либо живших" в США.

США решили не проводить "ребрендинг" концепции внешней помощи



Кроме того, признаны были нецелесообразными постановления о "защите американцев от чрезмерной криминализации посредством реформы регулирования", "ребрендинг", касавшийся внешней помощи Вашингтона и продвижения нацвлияния, а также еще один указ — "о восстановлении памятников американским героям".

Байден начал отменять распоряжения Трампа вскоре после занятия должности главы государства. Так, в начале мая он повысил квоту приема страной беженцев в этом году с 15 тыс. до 62,5 тыс. Действовавший до этого исторически самый низкий лимит, который установила предыдущая администрация Дональда Трампа, "не отражает ценностей Америки как нации, которая приветствует и поддерживает беженцев", говорилось в заявлении главы Белого дома.

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