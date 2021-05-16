Коронавирус в мире: Китай закрывает Эверест, Португалия ждет туристов

Китайские власти приняли решение отозвать разрешения на восхождение на величайшую точку планеты Эверест. Португалия откроет границы для въезда туристов из большинства европейских стран, а Греция отменяет обязательный карантин для россиян. Эти и другие новости о развитии ситуации с пандемией Covid-19 в мире — в традиционном обзоре Би-би-си.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который в своих подсчетах использует официальные сведения из разных стран мира, за время пандемии коронавирусом переболело 162 млн человек, более 3,4 млн умерли, в мире ввели более 1,1 млрд доз вакцин.

Китайские власти решили отозвать ранее выданные разрешения на восхождение на Эверест со стороны Тибета (с китайской стороны) из опасения, что те, кто поднимается с непальской стороны, может быть носителем вируса. Ранее речь шла об установке некой разделительной линии на вершине высочайшей точки планеты, чтобы отделить тех, кто поднимается со стороны Тибета, от восходителей со стороны Непала, переживающего сейчас всплеск числа заражений коронавирусом. Только за минувшие выходные из базового лагеря Эвереста были эвакуированы более 30 человек с подозрением на ковид.

Греция с 14 мая отменила обязательный каранин после приезда для граждан России при условии наличия у них справки о вакцинации или справки о перенесенном ковиде и наличии антител, или отрицательного ПЦР-теста. На этой неделе так же поступил и Кипр.

В австралийском Дарвине приземлился самолет с австралийцами, застрявшими в Индии. Австралийские власти до последнего не давали зеленый свет на возвращение граждан из охваченной коронавирусом Индии, но не так давно сняли запрет. Половина из тех, кто должен был лететь, в итоге не смог этого сделать из-за положительного теста на "ковид".

Португалия с понедельника откроет границы для жителей большинства европейских городов. Ограничения останутся для граждан Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции. Среди неевропейских стран въезд по-прежнему закрыт для граждан Бразилии, Индии и ЮАР.

Венесуэла одобрила российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. За последние сутки в России умерли 364 человека, выявлено 8790 новых случая заражения коронавирусом.

В Польше после шести месяцев почти полного локдауна открылись рестораны с террасами, а обслуживание в помещении должно возобновиться 28 мая.

Франция готовится в среду вновь открыть музеи, театры, кино и концертные залы с ограниченной вместимостью людей, а комендантский час, действующий в стране, в рамках которого нежелательно выходить из дома без веской причины, будет немного ослаблен и начинаться на два часа позднее, в 2100. В стране, по состоянию на субботу, по меньшей мере одну дозу вакцины получили 20 млн французов.

Тайвань, считавшийся одним из образцов борьбы с пандемией, вводит новые ограничения, после того, как было выявлено 180 новых случаев заражения. Третий уровень опасности на Тайване вводят впервые. Ограничения будут действовать две недели в Тайбэе и Синьбэе, в частности будет запрещено собираться группами более пяти человек в помещении, и более 10 — на открытом воздухе, перестанут работать спортзалы, библиотеки, музеи и так далее.

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