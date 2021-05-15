Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия с 25 мая на взаимной основе возобновляет регулярное авиасообщение с пятью странами - Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Решение принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах, сообщается на сайте правительства РФ.

Рейсы будут осуществляться из Москвы: в столицу Исландии Рейкьявик и мальтийскую Валетту по два раза в неделю, в мексиканский Канкун и столицу Португалии Лиссабон - по три раза в неделю. Рейсы в Джидду (Саудовская Аравия) будут выполнять из Москвы три раза в неделю, из Грозного и Махачкалы - по одному разу в неделю.

С 25 мая также увеличивается число регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток - Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Хельсинки и Санкт-Петербург - Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва - Токио и Владивосток - Токио, один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск - Токио).

Оперативный штаб также принял решение возобновить с 25 мая перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Портал TourDom.ru отмечает, что российским туристам пока закрыт путь в Португалию и Исландию, которые относятся к Шенгенской зоне.

Исключение сделал португальский остров Мадейра, куда можно попасть при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или сертификата о вакцинации. Однако консульство Португалии пока не принимает документов на обычные визы, так что на Мадейру путь открыт только обладателям действующих долгосрочных шенгенских виз.

Мексика, по данным портала, готова принять российских туристов без каких-либо ограничений. Согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, в аэропорту необходимо предоставить лишь заполненную анкету и копию разрешения, которое бесплатно оформляется через интернет и дает право на однократный въезд в страну на срок до 180 дней. Обладателям шенгенских мультивиз, виз США и ряда других стран не требуется даже это разрешение.

В Саудовской Аравии иностранцам необходимо пройти семидневный карантин с размещением за свой счет. На обладателей сертификатов о вакцинации это не распространяется, но российский "Спутник V" в Саудовской Аравии пока не признан.

Портал "Турпром" пишет, что оперштаб открыл не те направления, которых ждали российские туристы. "Более того, как и ранее, часть стран из подобного списка вовсе не объявляла об открытии своей собственной границы для российских путешественников, а значит - речь опять идёт лишь о так называемых "грузопассажирских" рейсах для обладателей вида на жительство в этих странах", - говорится в материале.

Первоначальный список, который рассматривал оперштаб, состоял из 20 стран. В их числе были востребованные Италия, Доминикана, Болгария, Кипр и Тунис, готовые открыть свои границы для российских туристов. От увеличения регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию "простым людям" тоже никакого толку нет, отмечает издание: "речь опять идет об избранных, которых допускают на такие "грузопассажирские" рейсы".

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