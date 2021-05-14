Правительство России внесло Чехию и США в список "недружественных стран" - Литвы в списке нет

В утвержденный российским правительством список стран, совершающих "недружественные действия" в отношении РФ, вошли США и Чехия.

Попадание в список недругов России скажется в первую очередь на работе дипломатических представительств этих стран - им ограничивается возможность нанимать на работу местный персонал.

Согласно распоряжению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, дипмиссия Чехии может брать на работу на территории России 19 человек, а дипмиссия США - ни одного.

В опубликованном списке других стран, кроме Чехии и США, нет.

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