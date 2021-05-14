Путин заявил о превращении Украины в "антироссию"

Украину превращают в антипода России. Об этом 14 мая заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза.

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — отметил Путин.

Он отметил, что в Украине сейчас идет зачистка политического поля и закрытие общенациональных СМИ, однако реакция Запада на подобную ситуацию отсутствует.

Путин также прокомментировал арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. По словам президента, в Украине, «похоже, теперь всех, кто работает с Россией, будут привлекать к ответственности».

Кроме того, Путин подчеркнул, что представители украинской оппозиции часто обвиняются в работе с Россией в отличие от лиц из высшего руководства страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Медведчука олигархом, которого законно лишили возможности оказывать влияние на страну.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая заявила, что Медведчука и его соратника по партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Прокурор пояснила, что в деле есть три эпизода: передача секретных данных, передача российской стороне газового месторождения в Азовском море, а также подрывная деятельность путем создания организации для вербовки граждан Украины в России. Сторона обвинения считает, что Медведчук занимался подрывной деятельностью в сфере экономики и распространял ложную информацию для дестабилизации обстановки в Украине.

Прокуратура сначала запросила суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста или залога в размере 300 млн гривен (800 млн рублей, €9 млн или $11 млн). На суде обвинитель уже попросил суд только о залоге в 300 млн гривен. При этом в феврале активы Медведчука арестовали по указу президента Украины Владимира Зеленского сроком на три года.

В доме депутата прошли обыски. Медведчук назвал свое преследование «политической расправой». Он подчеркивал, что находится на Украине и не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.

Накануне суд отказал прокуратуре в заключении под стражу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Он будет находиться по домашним арестом до 9 июля. Медведчука обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Из дома ему запретили выходить круглосуточно.

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