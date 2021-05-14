В Госдуме России хотят в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие данных силовиков

Депутаты Госдумы обеспокоены "расширением практики несанкционированного опубликования" личных данных силовиков. Законопроект вводит наказание за получение информации с ограниченным доступом "любым незаконным способом".

В российской Госдуме предложили в десять раз увеличить штрафы за раскрытие личных данных силовиков. Такое предложение содержится в поправках к законопроекту о штрафах за разглашение ограниченно доступных данных лицами, получившими их по службе, сообщила газета "Коммерсант" в пятницу, 14 мая.

Соответствующие поправки внес депутат Госдумы от "Единой России" Василий Пискарев. Предлагается увеличить с одной до десяти тысяч рублей штрафы за разглашение информации, доступ к которой ограничен законом, лицом, которое получило эту информацию в связи с исполнением служебных обязанностей (статья 13.14 КоАП).

Ко второму чтению законопроекта поступило предложение дополнить кодекс новой статьей - 13.14.1, которая вводит наказание за "получение информации с ограниченным доступом любым незаконным способом". Штраф за это составит до 10 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей - для юридических.

Обоснование поправок

Предлагается также повысить штрафы за "нарушение требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе" (статья 17.13 КоАП) с 500 рублей до 70 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для должностных лиц.

В пояснительной записке к документу указывается, что в настоящее время "расширяется практика несанкционированного опубликования" сведений о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни силовиков.

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