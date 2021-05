В открытом письме, опубликованном в журнале Science, они подчеркнули необходимость уделить в ходе расследования одинаковое внимание гипотезам о его природном и лабораторном происхождении.

По мнению ученых, расследование, проведенное в Китае специалистами ВОЗ, не получило однозначных доказательств лабораторного или природного происхождения нового вируса. Причем первой гипотезе было уделено недостаточно внимания, заявили подписавшие письмо.

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 161 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 14 мая.

In a new Editor's Blog post, @hholdenthorp writes about a #LetterToScience on investigating the origins of #COVID19: "China should allow for a dispassionate examination of the data and allow scientists to do what they are trained to do." https://t.co/WrBs2FPigx