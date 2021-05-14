Патриарх Кирилл призвал женщин отказаться от аборта и "отдать ребенка Церкви"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал женщин, которые по каким-либо причинам не хотят рожать, отказаться от идеи аборта и передать ребенка на воспитание церкви.

Такой призыв прозвучал в видеообращении патриарха к участникам Общецерковного съезда по социальному служению. Запись доступна на официальном YouTube-канале РПЦ.

"Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, Церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком", — сказал патриарх.

На каких основаниях ребенок может быть "отдан Церкви", патриарх не пояснил.

Позже заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пояснил радиостанции "Говорит Москва", что патриарх имел в виду "церковные приюты" для отказников.

Он сослался на многовековую традицию "принятия в церковь на воспитание детей, от которых отказались родители".

"Это альтернатива совершению аборта либо, не дай бог, просто отказу от ребенка, скажем так, без передачи ребенка не в любящие руки", — сказал Вахтанг Кипшидзе.

При этом он не пояснил, есть ли подобные приюты у Церкви сейчас.

"Что касается правовых и практических моментов передачи детей в церковные приюты, в церковные семьи для воспитания, то они будут прорабатываться", — сказал представитель РПЦ.

Можно ли отдать ребенка Церкви?

В отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ на просьбу Русской службы Би-би-си прокомментировать слова патриарха о "передаче детей Церкви" ответили отказом.

Русская служба Би-би-си спросила юристов, может ли сейчас родитель "отдать детей церкви"?

По словам исполнительного директора по стратегии и развитию Mikhailov & Partners Private Services Group Евгения Мастерских, сейчас у родителей, собирающихся отказаться от ребенка, такой возможности нет.

"При существующем законодательстве мать не может "передать ребенка Церкви". У нас есть категория — дети, оставшиеся без попечения родителей. Оставшиеся без родителей — в результате отказа родителей от ребенка по тем или иным причинам, либо в случае лишения родителей родительских прав, или в случае гибели родителей — дети попадают в детские дома. Детский дом — это государственное бюджетное общеобразовательное учреждение. Термин "приют" в законодательстве не содержится", — говорит Евгений Мастерских. При этом, как отмечает юрист, в детский дом ребенка отправляют только в том случае, если нет родственников, готовых усыновить или получить опеку над ребенком.

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По словам Евгения Мастерских, он не знает о таких случаях, чтобы какой-либо детский дом в России "был учрежден православной церковью или мусульманской общиной, или какой-либо другой религиозной общиной".

"Дело за законом"

По словам юриста, появление таких "церковных приютов" вполне возможно, если будет принят соответствующий закон.

"Сегодня у нас законом, например, установлено, что этим занимаются только государственные учреждения, но при этом у нас есть частные школы и частные вузы. То есть, в принципе, дело за законом", — говорит Евгений Мастерских.

Если идея патриарха получает какое-то законодательное развитие, есть два основных пути появления таких православных приютов, говорит юрист.

"Либо какие-то государственные детские дома должны быть переданы церкви. То есть учредителем этого детского дома будет не государство, такой приют будет находиться на балансе церкви, и церковь будет отвечать за то, чтобы в этом приюте соблюдались все необходимые нормы — санитарные, гигиенические, образовательные и т.д.", — размышляет Евгений Мастерских.

Либо, по его словам, все пойдет по еще более простой схеме: церковь (какой-либо монастырь или приход) берет под свой патронаж государственный детский дом и становится его спонсором. "Но при этом говорит: мы хотим, чтобы его воспитанникам по воскресеньям организовывались занятия по православной культуре или была воскресная школа", — полагает Евгений Мастерских.

При этом, как отмечает юрист, должна быть предусмотрена возможность для родителей, отказывающихся от ребенка, делать выбор в пользу "церковного приюта". Сейчас, по словам Евгения Мастерских, у родителей нет возможности выбирать для своего ребенка, от которого они отказываются, детский дом.

В церковный приют — без алиментов?

При этом, как отмечает Евгений Мастерских, предложение патриарха "отдавать детей Церкви" может не решить проблему абортов, на которые женщины решаются из-за своего материального положения.

Все дело в том, что родители, отказавшиеся от ребенка либо лишенные родительских прав, "несут обязанность по содержанию ребенка".

"Если родители ребенка живы, или один из родителей, они вообще-то должны платить алименты на содержание ребенка до его совершеннолетия, вне зависимости от того, как дальше устроена его судьба — принят он в патронатную семью, или в детский дом, либо — если идея патриарха будет реализована — в какой-либо православный приют", — говорит Евгений Мастерских.

По словам юриста, призыв патриарха теряет всякий смысл для женщин, находящихся в затруднительном материальном положении, если православные приюты не примут каких-то мер, чтобы не взыскивать с этих женщин алименты.

Как напоминает юрист, алименты на одного ребенка составляют 25% от дохода родителя.

Русская православная церковь с 2011 года открывает в российских регионах церковные приюты для беременных и женщин в кризисной ситуации. Основная цель создания таких приютов, как заявляют в РПЦ, — помочь женщинам в трудной ситуации выбрать материнство и отказаться от аборта. Сейчас на территории России действуют более 60 таких приютов.

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