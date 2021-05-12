В Беларуси судят оппозиционера Павла Северинца

Заседание суда по делу "массовых беспорядках" против Северинца и еще пятерых активистов проходит в закрытом режиме. У здания суда задержаны двое независимых журналистов.

Суд Могилевской области в среду, 12 мая, начал рассмотрение уголовного дела против оппозиционного политика, сопредседателя "Белорусской христианской демократии" Павла Северинца и еще пяти обвиняемых, сообщает портал "Tut.by". Северинца, администратора оппозиционных Telegram-каналов Ирину Счастную и активистов движения "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля, Андрея Войнича, Павла Юхневича и Максима Винярского обвиняют в "участии в массовых беспорядках".

Координатору движения Афнагелю также предъявлено обвинение в "обучении или другой подготовке лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности". YouTube-блогера Дмитрия Козлова ("Серый кот") обвиняют в "организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Северинца задержали 7 июня 2020 года года вскоре после того, как он провел "народный пикет свободы и солидарности" рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. Остальные пятеро подсудимых были задержаны в период с июня по январь 2021 года, правозащитный центр "Весна" признал их политзаключенными.

Задержание независимых журналистов

Заседание проходит в закрытом режиме, потому что, как пояснили ранее в суде, "материалы относятся к охраняемой законом тайне". За двадцать минут до начала процесса из здания суда сотрудники милиции выгнали всех (примерно 40 человек), кто пришел поддержать политзаключенных. Милиция потребовала, чтобы собравшиеся ушли и от здания облсуда, пригрозив, что скопление людей будет расценено как несанкционированное массовое мероприятие. К суду приехал ОМОН.

По информации правозащитников, у суда были задержаны независимые журналисты Александр Бураков, сотрудничающий с Deutsche Welle, и Владимир Лапцевич, а такжерегиональный координатор оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Олег Аксенов.

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