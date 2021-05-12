Ковид в Индии: из реки Ганг вылавливают десятки трупов

Десятки тел людей, предположительно скончавшихся от коронавируса, находят в последнее время на берегах священной реки Ганг на севере Индии.

Только в деревне Гахмар (население свыше 25 тыс. человек) в штате Уттар-Прадеш за последние дни было обнаружено более 50 тел, причем никто точно не знает, откуда приплыли эти неопознанные тела.

Жители деревни уже несколько дней жаловались на чудовищную вонь, однако власти приняли меры лишь после того, как в понедельник в штате Бихар ниже по течению из реки было выловлено более 70 тел людей, предположительно умерших от коронавируса.

Во вторник там началась операция по извлечению тел. Полиция начиная с полуночи с помощью палок выловила из воды до 30 сильно разложившихся трупов.

По словам представителя районной магистратуры Газипура М.П. Сингха, власти начали расследование.

"Мы получили информацию, сотрудники полиции прибыли на место, ведется следствие, - заявил Сингх. - Сейчас мы стараемся выяснить, откуда появились эти тела".

В понедельник на границе между штатами Бихар и Уттар-Прадеш на берега Ганга было вынесено по меньшей мере 40 трупов.

Некоторые местные СМИ сообщали о более чем сотне обнаруженных тел, состояние которых свидетельствовало о том, что они провели в реке несколько дней.

Власти обещают захоронить или кремировать все обнаруженные останки.

В Индии, ставшей очагом глобальной пандемии, свирепствует вторая волна Covid-19, за последние недели показатели смертности там резко возросли. Большинство крематориев страны (в Индии принято кремировать умерших) не справляется с нагрузкой.

В общей сложности в Индии, по официальным данным, зарегистрировано свыше 22 млн заражений и более 250 тыс. смертей от коронавируса, однако эксперты опасаются, что реальные цифры могут быть намного выше.

Комментарий корреспондента Би-би-си в Индии Сутика Бисваса

Тела умерших во время пандемии обнаруживают в реках Индии уже не в первый раз.

"Река Ганг вспухла от мертвых тел": так еще в 1918 году описывал вспышку испанского гриппа поэт и писатель Сурьякант Трипатхи, известный больше как Нирала, живший в провинции, позже ставшей штатом Уттар-Прадеш.

Сам писатель во время той эпидемии, которая в одной только Индии унесла от 17 до 18 млн жизней (больше, чем Индия потеряла в обеих мировых войнах), потерял жену и нескольких членов семьи.

Тогда же британский колониальный чиновник Норман Уайт писал в отчете, что из-за нехватки дров для кремации "в этой провинции в реки было сброшено бессчетное количество тел".

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