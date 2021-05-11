Apple подала иск против Федеральной антимонопольной службы России

Иск Apple против ФАС связан с оспариванием штрафа в размере 12 млн долларов. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня.

Корпорация Apple Inc. подала в Арбитражный суд города Москвы иск в отношении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Это следует в понедельник, 10 мая, из картотеки на сайте суда.

Иск связан с оспариванием штрафа в размере 12 млн долларов (9,8 млн евро), который на компанию наложили в апреле "за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений".

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Исковое заявление принято к рассмотрению 7 мая. Как следует из определения по делу, принято решение о возбуждении производства.

Судебное заседание назначено на 21 июня

При этом "собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания" назначено на 21 июня.

У сторон есть право заключить мировое соглашение, уточнили в суде.

Штраф после заявления "Лаборатории Касперского"

Решение о штрафе в отношении Apple было принято после рассмотрения заявления АО "Лаборатория Касперского", которая обвинила корпорацию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. По версии ФАС, Apple способствовала преимущественному положению собственных продуктов и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".

В Apple в свою очередь отмечали, что не согласны с решением ФАС, а также указывали, что корпорация сотрудничала с "Лабораторией Касперского", в том числе с целью привести его приложение в соответствие с правилами App Store, касающимися защиты детей.

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