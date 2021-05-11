Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Президент России объяснил действия Москвы тем, что США вышли из этого соглашения "под надуманным предлогом". Комитет ГД РФ по международным делам рассмотрит законопроект 18 мая.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 мая, внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), который позволяет странам-участницам совершать инспекционные полеты над территорией друг друга без долгосрочного предварительного уведомления.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что документ вносится в связи с выходом из договора Соединенных Штатов. "22 ноября 2020 года США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств-участников договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности РФ", - указывается в записке.

Комитет Госдумы по международным делам рассмотрит президентский законопроект на заседании 18 мая и предложит палате вынести его на заседание на 19 мая, сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

Процедура выхода из договора

Власти РФ начали подготовку к выходу из ДОН в начале 2021 года. В МИД России заявили, что решение отказаться от участия в договоре было принято после того, как США "под надуманным предлогом" вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В начале мая правительство РФ одобрило предложение о выходе из ДОН.

США вышли из Договора по открытому небу, объяснив это тем, что Россия, по их мнению, нарушала условия соглашения. Госдепартамент США, в числе прочего, выражал недовольство тем, что Россия запрещает наблюдательные полеты над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи административных границ Абхазии и Южной Осетии. В Москве отвергали эти обвинения, утверждая в свою очередь, что Вашингтон сам не выполняет условий договора.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа уведомила о начале выхода из Договора по открытому небу в мае 2020 года. ДОН стал вторым соглашением в военной сфере с участием России, из которого вышли США: в 2019-м Вашингтон вышел из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в его нарушении. Майк Помпео, занимавший тогда пост госсекретаря США, заявил, что Россия использует данные, полученные в рамках Договора по открытому небу для наведения своих вооружений на объекты инфраструктуры США и европейских членов НАТО.

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