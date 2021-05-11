Коронавирус: Кипр открывается для привитых, ЕС отказался от AstraZeneca, в Британии разрешат обниматься

Кипр с понедельника начинает впускать без тестов и карантина туристов из 65 стран, Европейский союз решил не заключать новый контракт с производителями вакцины AstraZeneca, которые не смогли соблюсти график поставок, а в Великобритании, как ожидается, разрешат встречаться на воздухе большими компаниями и обниматься.

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Кипр с 10 мая открывается для полностью привитых туристов из 65 стран, включая Британию и Россию.

Согласно новым правилам, жители 65 стран, прошедшие полный курс вакцинации от ковида, смогут приезжать на Кипр (его греческую часть) совершенно свободно, то есть без карантина и без предварительного теста.

Об этом решении министр туризма Кипра Саввас Пердиос объявил еще в конце апреля.

В список из 65 стран вошли все государства ЕС, Великобритания, несколько постсоветских стран, включая Россию, страны Ближнего Востока, США и Канада.

Экономика Кипра в огромной степени зависит от туризма. Насколько этот шаг увеличит поток гостей на средиземноморский остров, зависит от решений стран-партнеров Кипра.

Главными поставщиками туристов на Кипр многие годы были Великобритания и Россия.

Россия пока не возобновила регулярное прямое авиасоообщение с Кипром - туда летают лишь разовые рейсы.

Великобритания же поместила Кипр в список стран, до и после поездки в которые нужно сдавать тесты на коронавирус, а после - сидеть в самоизоляции.

ЕС откажется от AstraZeneca



Евросоюз решил больше не заказывать партии вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которая с самого начала хронически нарушала контракт и недопоставила десятки миллионов доз.

Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон в воскресенье объявил, что ЕС не станет заключать с AstraZeneca новый контракт после того, как в июне истечет срок действия нынешнего.

За день до этого, 8 мая, Еврокомиссия объявила о подписании контракта на поставку 1,8 млрд доз немецко-американской вакцины Pfizer-Biontech в 2021-2023 гг.

Население Евросоюза - меньше полумиллиарда, и Еврокомиссия уже законтрактовала поставки минимум четырех доз на человека, но Брюссель объясняет, что лишние дозы нужны для поддерживающих иммунитет прививок, для безвозмездной передачи бедным странам, а также на перепродажу.

У AstraZeneca ЕС заказал в сумме 400 млн доз, но в реальности объемы поставок этой вакцины в Европу исчисляются лишь десятками миллионов.

В конце апреля юристы ЕС официально потребовали от AstraZeneca немедленно начать поставки в ЕС с ее заводов в Британии - откуда до сих пор вакцину получает прежде всего сама Великобритания.

BioNTech построит завод в Сингапуре



Немецкий BioNTech объявил, что построит большой завод по производству его совместной с американской компанией Pfizer вакцины в Сингапуре.

В заявлении компании говорится, что строительство новой региональной штаб-квартиры и завода мощностью в сотни миллионов доз в год начнется уже в этом году, а в строй они вступят к 2023 году.

BioNTech и Pfizer планируют в этом году произвести до трех миллиардов доз вакцины, а затем еще увеличить производство.

Немецко-американская вакцина поставляется не только в ЕС и США, но и еще более чем в 60 стран.

"Мы все скучали по обнимашкам"



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по данным прессы, собирается в понедельник объявить о новых послаблениях в правилах коронавирусного локдауна: с 17 мая в Англии откроется обслуживание в помещениях пабов, кафе и ресторанов, людям будет разрешено собираться на открытом воздухе большими компаниями, а правительство отменит рекомендацию не обниматься при встрече с родными и друзьями.

"Мы все скучали по обнимашкам, нам всем не хватало близкого и интимного контакта с друзьями и родными, и я надеюсь, что мы снова сможем обниматься и целоваться в помещении", - сказала в радиоинтервью Би-би-си замминистра здравоохранения Надин Доррис.

По предварительным сведениям, правительство разрешит собираться компаниями до 30 человек на открытом воздухе и до шести человек из двух домохозяйств - в помещении.

Кроме того, как ожидается, с 17 мая пабы, кафе и рестораны смогут возобновить обслуживание в своих помещениях. Сейчас посетители могут сидеть только за столиками снаружи.

Кроме того, правительство, возможно, разрешит открыться театрам и кинотеатрам.

Ожидаемая отмена части коронавирусных ограничений - это очередной этап в "дорожной карте" правительства Британии по постепенной отмене локдауна. Сроки и содержание этих этапов зависят от статистики заражаемости и заболеваемости, а эти показатели, как сказала Надин Доррис, сейчас в Британии выглядят чрезвычайно хорошо.

В воскресенье в Британии было зафиксировано всего две смерти от ковида и 1770 случаев заражения. На последнем пике, в январе, число заражений в некоторые дни превышало 60 тыс., а число смертей в один из январских дней перевалило за полторы тысячи.

Но с тех пор в Британии быстро пошла кампания вакцинации: сейчас хотя бы одну прививку сделали более 35 млн из 66 млн британцев, а обе прививки получили уже 17,6 млн человек.

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