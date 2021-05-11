СМИ: больше 10 человек погибли при стрельбе в казанской школе

11 человек погибли при стрельбе в школе №175 в столице Татарстана, сообщают СМИ. По неподтвержденным данным, один стрелявший задержан, второй - "нейтрализован".

Об 11 погибших сообщают Интерфакс и ТАСС, ссылаясь на свои источники. В первых сообщениях речь шла только об одном погибшем.

Неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением, а позже там прогремел взрыв.

Задержан один подросток. Второй, судя по сообщению Интерфакса, убит. "Второй стрелявший нейтрализован в одном из классов на четвертом этаже", - сказал источник агентства.

Детей эвакуировали, заявили журналистам в пресс-службе мэрии Казани.

В телеграм-канале "Еду в Татарстан" появилось видео того, как из школы выносят раненых детей. На других опубликованных видео видно, что некоторые школьники выпрыгивали из окон.

12 детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы, сообщили в республиканском центре медицины катастроф.

⚡️Фотографии эвакуации из школы - видно, что школьников выводят сотрудники МЧС

По неподтвержденной информации, некоторые из школьников выпрыгнули из окон третьего этажа. pic.twitter.com/U0bcjmYm7a

— Татар-информ (@tatar_inform) May 11, 2021

Подросток пронес оружие в школу №175 в Казани, говорил ранее Интерфаксу источник в школьной администрации. "Прошел ученик, пронес оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

"Силовики задержали подростка, который подозревается в стрельбе в школе", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. По его словам, возраст стрелявшего - ориентировочно 17 лет.

О задержании одного стрелявшего также рассказал источник Интерфакса: "Это подросток 17 лет".

"Предварительно, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже", - сказал собеседник Интерфакса.

"На место происшествия выехал прокурор Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - сказал журналистам представитель прокуратуры Татарстана.

К школе №175, которая расположена на улице Джаудата Файзи, были направлены машины экстренных служб, сообщал ранее "Татар-информ". "По предварительным данным, в самом учебном учреждении работает ОМОН, детей закрыли в кабинетах", - писало издание.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился на место происшествия, сообщила его представитель Лилия Галимова. Он зашел в школу, сказали РБК в пресс-службе Минниханова.

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