США заподозрили ГРУ в атаках на американских чиновников с помощью "направленной энергии"

Спецслужбы США подозревают ГРУ в атаках с использованием технологии «направленной энергии» на американских госслужащих, вызвавших у них проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом расследования. Ранее американские дипломаты в разных странах мира жаловались на шум и боли в ушах, давление в голове, головокружения, симптомы получили название «гаванский синдром».

По данным издания, конкретных доказательств причастности ГРУ к атакам пока нет. При этом к расследованию подключились все американские спецслужбы, заявил представитель Конгресса.

Politico сообщает, что знакомые с ходом расследования чиновники называют ГРУ единственной спецслужбой, у которой есть необходимые технологии для проведения таких атак. «Это выглядит, пахнет и ощущается как ГРУ», — заявил один из собеседников издания, участвовавший в расследовании.

Другие участники расследования заявили, что подобные технологии также есть у Китая и Израиля, но разведки этих стран не работают в местах, где у чиновников выявлялся «гаванский синдром». Такие атаки происходили по всему миру, в том числе в Европе, Майами, Северной Вирджинии и Вашингтоне.

По данным собеседников издания, для атак могли быть использованы российские разработки импульсного микроволнового оружия второй половины прошлого века. Издание сообщает, что такое оружие может помещаться в рюкзак и действовать на расстояния до тысячи метров.

На головокружения и головные боли впервые пожаловались сотрудники посольства США в Гаване в 2016 году. О похожих симптомах также сообщали канадские дипломаты на Кубе, а также американские чиновники в Китае. CNN также сообщал, что американские власти расследуют два похожих инцидента в США. Один из них произошел в ноябре 2020 года недалеко от Белого дома, из-за этого пострадал сотрудник Совета национальной безопасности США.

В феврале бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос заявил, что Россия применяет оружия с микроволновым излучением. Он сообщил, что во время поездки в Москву в 2017 году ему стало плохо, с тех пор он страдает от мигрени. По его слова, симптомы похожи на «гаванский синдром».

Согласно отчету Национально академии наук, инженерии и медицины США, американские дипломаты в Китае и на Кубе, скорее всего, подверглись воздействию электромагнитного излучения.

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