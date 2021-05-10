Пашинян: Турция является врагом Армении, но вражда должна быть управляема

Турция является врагом Армении, однако вражда между двумя странами должна быть управляема. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник на специальном заседании парламента заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Конечно, Турция является врагом Армении, так сложилось исторически", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос депутата о его отношении к Турции. Выступление премьера Армении опубликовано в Facebook.

"Мы не позволим, чтобы региональная вражда стала неуправляемой. Преклоняясь перед нашими погибшими, мы должны оставить детям мирный, стабильный регион и вражда должна быть управляемой", - добавил Пашинян. По его словам, в противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и для всего региона.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений.

В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти соответствующие документы так не были ратифицированы.

Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года тогдашний президент Армении Серж Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.

1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов, после чего стороны обвинили друг друга в срыве процесса.

Армянские власти неоднократно заявляли, что Турция оказывала помощь Азербайджану в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. В Ереване также утверждали, что Анкара перебрасывала в регион боевиков с Ближнего Востока. Турция и Азербайджан отрицали эту информацию.

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