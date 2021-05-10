Глава МИД Германии призвал Россию "вернуться к диалогу"

Евросоюзу не следует "менять свой курс, направленный на защиту гражданских прав, в том числе в России", заявил Мас на встрече с коллегами из стран ЕС.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию "вернуться к диалогу" с Евросоюзом. С таким заявлением Мас выступил на встрече со своими коллегами из стран ЕС, проходящей в Брюсселе в понедельник, 10 мая. "Мы готовы к диалогу, и настало время для Москвы тоже вернуться к диалогу", - заявил глава германской дипломатии.

Он отметил, что Евросоюзу не следует "менять свой курс, направленный на защиту гражданских прав, в том числе в России". Мас напомнил, в частности, что 30 апреля Россия закрыла въезд восьми гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС.

В список вошли руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах (Jörg Raupach), председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, а также зампредседателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции (FOI) Осу Скотт.

Россия назвала санкции ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении в общей сложности шести российских граждан, причастных к преследованию оппозиционного политика Алексея Навального.

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