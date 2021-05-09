Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в воскресенье, 9 мая, представила проект создания государственной "Комиссии народной памяти". По замыслу ее команды, комиссия будет документировать массовые нарушения прав человека и преступления против белорусов с целью проведения расследований и предотвращения таких преступлений в будущем.

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Речь идет не только о нарушениях прав человека в современной Беларуси, но и о преступлениях нацистских оккупантов во время Второй мировой войны и репрессий со стороны органов советской власти.

"Как получилось, что через 76 лет после победы наши же сограждане в погонах и при чинах стали вести себя в Беларуси как фашистские захватчики? Я убеждена, что основная причина - это чувство безнаказанности. А еще - отсутствие всеобщей работы над ошибками. Когда люди забывают свое прошлое и не делают из него выводов, они неизбежно повторяют ошибки", - написала Тихановская.

Проект предполагает, что решение о создании "Комиссии народной памяти" примет парламент Республики Беларусь после смены власти в стране.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси продолжаются протесты против результатов президентских выборов 9 августа. Участники протестного движения обвиняют власти в фальсификациях и требуют новых выборов, освобождения политзаключенных и прекращения произвола силовиков.

В ходе акций были задержаны и арестованы тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протесты носят локальный характер.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо были вынуждены покинуть страну. Уехать из Беларуси вынудили и кандидатку от оппозиции Светлану Тихановскую, которую многие белорусы считают победительницей выборов. Она ведет активную деятельность за границей, призывая мировых лидеров оказать поддержку демократическому движению в Беларуси.

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