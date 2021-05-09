Британского принца Майкла Кентского обвинили в попытке продать доступ к Путину

Британский принц Майкл Кентский намеревался использовать свой статус члена королевской семьи для извлечения личной выгоды - и за деньги предоставить доступ к президенту России Владимиру Путину, утверждают газета Sunday Times и телеканал Channel 4.

В их расследовании (требуется подписка) были показаны кадры, на которых принц Майкл, двоюродный брат королевы Елизаветы II, встречается с журналистами, работающими под прикрытием. Во время встречи репортерам, выдававшим себя за представителей частной компании, сообщили, что принца можно нанять, чтобы тот замолвил за клиентов слово перед Кремлем.

Друг принца Майкла, маркиз Рединг, позже описал его как "неофициального посла Ее Величества в России".

78-летний принц Майкл отвергает эти утверждения. Его официальный представитель заявил, что во время встречи с журналистами маркиз "сделал заявления, которые принц Майкл не хотел бы - и не мог бы - выполнить". В заявлении также сказано, что Майкл Кентский не встречался с президентом России Владимиром Путиным с 2003 года.

"Как обычно делается в таких случаях, частный секретарь принца Майкла объяснил представителям этой компании, что ничего не может быть сделано без согласия британского посольства - и без содействия Российско-Британской Торговой палаты, патроном которой является принц Майкл", - говорят представители принца.

Как сказано в программе Dispatches телеканала Channel 4 и публикации газеты Sunday Times, маркиз Рединг заявил, что принц Майкл может встретиться с Путиным и составить перед ним протекцию для компании, которую представляют репортеры.

При этом, как утверждается, маркиз предупредил, что принц оказывает услуги "на конфиденциальной основе", добавив: "Мы сейчас говорим, особо не привлекая лишнего внимания. Мы бы не хотели, чтобы весь мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по деловым соображениям".

Маркиз оценил, что принц может взять за пятидневное путешествие в Россию примерно 50 тыс. фунтов, утверждается в расследовании.

Авторы программы также утверждают, что принц Майкл был согласен записать видеообращение с рекомендацией частной компании на фоне Кенсингтонского дворца, где он живет. Стоимость такой услуги, согласно расследованию, должна была составить 200 тыс. долларов.

Офис принца Майкла завил газете Sunday Times, что у него нет "особых отношений" с Путиным, и он не вступал в контакт с президентом России и его администрацией почти 18 лет.

"Нереалистические обещания"

Как сообщает издание, позже маркиз Рединг отправил журналистам электронное письмо, в котором выражается сожаление относительно излишней открытости по поводу связей с Россией. В имейле сказано, что какие-либо соглашения еще должны будут одобрить советники принца, чтобы обеспечить корректность происходящего.

В заявлении маркиза, которое передает газета, тот говорит, что во время встречи с репортерами он совершил ошибку и "сделал нереалистические обещания", по поводу чего он "искреннее сожалеет".

Принц Майкл Кентский и его супруга принцесса Кентская не являются членами королевской семьи, на которых возложены официальные обязанности, однако в прошлом они выполняли функции представителей королевы. По данным вебсайта британской королевской семьи, до пандемии коронавируса они принимали участие примерно в 200 мероприятиях в год.

На вебсайте размещена биография принца Майкла, которая описывает его "связь с Россией через бабушку по материнской линии" и отмечает его "высокий интерес к этой стране".

В биографии сказано, что он был "первым членом королевской семьи, который выучил русский язык и получил квалификацию переводчика на русский".

Принц и принцесса Кентские не получают государственное финансирование, принц Майкл не стоит в очереди на британский престол.

Официальный представитель принца Майкла сообщил, что тот зарабатывает на жизнь при помощи давно существующей консалтинговой компании и платит арендную плату за свои апартаменты в Кенсингтонском дворце.

Отец Майкла Кентского принц Георг был четвертым сыном короля Георга V и братом Георга VI, отца королевы Елизаветы II.

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