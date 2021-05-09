В Москве начался военный парад в День Победы

В параде на Красной площади принимают участие более 12 тысяч российских военнослужащих. По словам командующий Дальней авиацией ВКС РФ, дождливая погода не помешает пролету военных самолетов.

В Москве утром в воскресенье, 9 мая, начался военный парад, посвященный 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что участие в параде на Красной площади примет более 12 тысяч военнослужащих, свыше 190 единиц военной техники, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет, а также, если позволит погода, пролетят 76 военных самолетов.

Незадолго до начала мероприятия командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что дождливая погода не повлияет на авиационную составляющую парада в Москве.

Военные парады, не такие большие, как в Москве, запланированы и в других городах России, в аннексированном Крыму, а также на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Вечером из различных точек российской столицы будет дан праздничный артиллерийский салют.

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