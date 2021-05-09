ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. На борту нашли российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Ракетный крейсер USS Monterey Военно-морских сил США задержал в северной части Аравийского моря судно без опознавательных знаков. На его борту была обнаружена крупная партия оружия, сообщил Пятый флот ВМС США в субботу, 8 мая.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7. Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021

Среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Экипаж судна отпустили после допроса. Эксперты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!