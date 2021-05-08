Красная армия во Второй мировой: какую роль ей отводят немецкие историки?

В интервью DW немецкие историки рассуждают о сильных и слабых сторонах вооруженных сил СССР, о главных успехах и поражениях, о мифах, маршалах и рядовых героях.

О том, какой вклад внесли вооруженные силы СССР в дело освобождения от национал-социализма, рассуждают два немецких историка: Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller) - председатель правления Фонда "Эттерсберг", профессор Йенского университета, и Йенс Венер (Jens Wehner) - сотрудник Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене.

Роль Красной Армии

Йенс Венер: Роль Красной армии в разгроме вермахта была решающей. Германия потеряла в ходе Второй мировой войны 5,3 миллиона человек, из них четыре миллиона погибли на Восточном фронте - в борьбе с Красной армией. Это объективные цифры, говорящие сами за себя. Вермахт однозначно недооценил противника. И это в итоге привело к тому, что война была проиграна.

Йорг Ганценмюллер: Именно Красная армия сумела впервые в ходе войны дать отпор самой мощной военной машине того времени. Советской стороне оперативно удалось организовать перманентное пополнение личного состава, удалось быстро нарастить вооружение. Способность командования учиться на собственных ошибках также пошла на пользу. Конечно, пропаганда тоже сделала свое дело: война была объявлена Отечественной и победа в ней стала задачей всенародной. Но не только это сыграло свою роль. Вермахт вел войну на уничтожение. В семье каждого советского солдата были жертвы: родных расстреляли, деревню сожгли… Это действовало на людей психологически гораздо сильнее любой пропаганды. Речь шла не только о защите советской родины вообще, но и о мести за близких.

Главные победы Красной Армии

Йорг Ганценмюллер: Битва за Москву, по результатам которой советским войскам удалось остановить наступление вермахта. Она стала одним из переломных моментов всей войны в целом.

Йенс Венер: Если и говорить о каком-то одном сражении, которое решило исход войны, то это, конечно, битва за Москву. Экспансию вермахта удалось остановить именно там и тогда. Сталинградская битва имела большое психологическое значение. И, конечно, я бы вспомнил о Белорусской наступательной операции "Багратион" 1944 года, в ходе которой вермахт потерпел сокрушительное поражение - невиданное в истории Германии.

Главные поражения Красной армии

Йорг Ганценмюллер: Прежде всего - советско-финская война. Армия была не готова к ведению военных действий, вооружения не хватало, противника недооценили изначально. Кроме того, по причине истребления в ходе "чисток" 1938 - 1939 годов высшего офицерского состава Красной армии, не хватало опытных командиров.

Йенс Венер: Битва под Киевом стала тяжелым ударом для Красной армии. Белостокско-Минское сражение также было проиграно в 1941 году. Вермахту удалось значительно продвинуться вглубь. Обе потери оказали огромное психологическое воздействие на советское руководство.

Слабые стороны

Йорг Ганценмюллер: Массовые репрессии, "чистки" в рядах офицеров в конце 1930-х привели к тому, что к 1939 году Красная армия осталась без талантливых и опытных командиров. Многое приходилось строить заново, не всегда это получалось. Нельзя не вспомнить и о неоправданных жертвах. Одна из отличительных черт сталинизма - отношение к людям как к безликой массе, наплевательское отношение к человеку как к личности. Отсюда и ведение военных действий без оглядки на число жертв. Человеческих жертв в ходе той войны могло бы быть значительно меньше. Был создан культ героя войны: принести себя в жертву считалось героическим поступком. Отсюда возникло отношение к тем, кто был в плену, как к врагам народа и предателям родины. Однако война - это не только героические истории, это искалеченные судьбы тех, кто не вписывался в "героические" рамки.

Мифы и оценки

Йорг Ганценмюллер: Один из мифов - то, что Сталин был великим полководцем, который привел страну к победе. Но факты говорят о другом: как только Сталин начал доверять своим генералам и перестал мешать им выполнять свою работу, Красная армия смогла переломить ход войны в свою пользу.

Йенс Венер: К созданию мифов приводит отсутствие непредвзятого подхода к изучению истории. В советской историографии Красная армия однозначно определялась как освободительница. В Восточной Германии также культивировался исключительно положительный образ освободителя Германии и Европы от национал-социализма. В странах Восточной Европы было двоякое отношение: Красная армия освободила концлагеря "Освенцим" и "Майданек", однако на смену одной диктатуре фактически пришла другая, и люди, например, в Польше и в Венгрии видели в приходе Красной армии не только освобождение от национал-социализма, но и новое ограничение своих национальных свобод.

Люди, о которых стоит упомянуть особо

Йорг Ганценмюллер: Я бы назвал Михаила Тухачевского. Он был расстрелян в 1937 году по "делу военных" и до войны не дожил. Но он провел реформу армии, внес неоценимый вклад в ее развитие.

Йенс Венер: Назову тех, кто известен на Западе. Это, конечно, полководец Георгий Жуков, маршал Советского Союза. Но были и рядовые, которые прославились за пределами своей родины. Например, снайпер Василий Зайцев, по мотивам биографии которого снят фильм "Враг у ворот". Западные феминистки часто вспоминают о роли женщин, воевавших в рядах вооруженных сил Советского Союза.

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