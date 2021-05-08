ЕС и США призвали Израиль и палестинцев к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме

Евросоюз настаивает на привлечении к ответственности виновных в росте напряженности в Восточном Иерусалиме. Госдеп США призвал как палестинцев, так и Израиль избегать шагов, которые могут усугубить конфликтную ситуацию.

Европейский Союз призвал стороны конфликта в Восточном Иерусалиме принять срочные меры для деэскалации нынешней напряженности. "Насилие и подстрекательство неприемлемы, виновные со всех сторон должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности, опубликованном в субботу, 8 мая, после сообщений о десятках раненых в результате столкновений палестинцев с израильской полицией.

"Необходимо избегать актов подстрекательства вокруг Храмовой горы/Харам аш-Шарифа и уважать статус-кво. Политические, религиозные и общественные лидеры со всех сторон должны проявить сдержанность и ответственность и приложить все усилия, чтобы успокоить эту нестабильную ситуацию", - подчеркивается в документе.

США предостерегают от выселения палестинцев

Соединенные Штаты, в свою очередь, предостерегли власти Израиля от осуществления угрозы выселить из своих домов палестинские семьи, которая привела к резкому росту напряженности. "Насилию нет оправдания, но такое кровопролитие особенно тревожно сейчас, в последние дни Рамадана", - говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Призвав израильских и палестинских официальных лиц "действовать решительно для деэскалации напряженности и прекращения насилия", представитель Госдепа предупредил о том, что "крайне важно" избегать любых шагов, которые могут ухудшить ситуацию - таких как "выселения в Восточном Иерусалиме, поселенческая деятельность, разрушение домов и террористические акты".

В ООН призвали проявлять ответственность

Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд также призвал стороны конфликта проявлять ответственность и соблюдать спокойствие. "Все должны уважать статус-кво святых мест в Старом городе Иерусалима в интересах мира и стабильности. Политическим и религиозным лидерам следует действовать немедленно", - написал он в Twitter.

В результате столкновений у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме 7 мая были ранены 205 палестинцев и 17 стражей порядка. По информации полиции, палестинцы принялись забрасывать ее представителей камнями и пиротехническими изделиями. В ответ полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ. Демонстрантов, собравшихся в одном из районов Восточного Иерусалима, откуда израильские власти пригрозили выселить несколько палестинских семей, полиция разогнала светошумовыми гранатами.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!