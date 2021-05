Вместе с тем от последствий заражения коронавирусом во всем мире погибло гораздо больше людей, чем учитывают официальные данные, при этом расхождения существенно различаются в зависимости от стран. Как указывается в сообщении IHME, реальное число скончавшихся от ковида — 6,2 млн человек — почти в два раза выше официальных данных Всемирной организации здравоохранения (3,2 млн).

При этом в России, по оценке американских исследователей, общее число смертей, связанных с коронавирусом, составляет 593,61 тысячи, а не 109,33 тысячи, как указывается в статистике ВОЗ. Смертность же в пересчете на 100 тысяч населения превышает официальные данные почти в 5,5 раз: 404,6 против 74,6.

This morning, we're releasing a major change in our COVID-19 model (➡️https://t.co/5biAggRz1T). We're now incorporating excess mortality to approximate the total COVID-19 death rate worldwide. pic.twitter.com/IehmwuuaKB