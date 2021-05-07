Лукашенко заявил о разработке белорусской вакцины от коронавируса

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разработана своя вакцина от коронавируса.

"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - цитирует его слова государственное информагентство БелТА.

Лукашенко, правда, заметил, что в Беларуси не будут торопиться с использованием собственной вакцины, поскольку болезнь может измениться и вариант коронавируса "будет совсем другой".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!