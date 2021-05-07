В Беларуси к 9 мая устроили "театрализованную реконструкцию" сожжения жителей деревни

В Витебской области в Беларуси на месте сожженной нацистами деревни Шуневка устроили «театрализованную историческую реконструкцию» под названием «Помните, люди». Внимание на это обратил телеграм-канал LUXTA

На опубликованном видео видно, как мужчины, одетые в военную форму, под крики на немецком и английском языках и звуки выстрелов ведут группу людей к мемориалу. После этого к «мирным жителям» выбегают люди с красными платками и начинают водить хоровод, имитируя огонь.

В программе мероприятий к 9 мая говорится, что реконструкцию проводили для учащихся гимназии Полоцка и организаций Докшицкого района.

Что еще известно:

Деревню Шуневка 22 мая 1943 года сожгли немецкие оккупанты. В огне или от пуль нацистов погибли 66 местных жителей, включая 15 детей. Это было все население Шуневки. В 1983 году на месте деревни открыли мемориальный комплекс.

Сожжение Шуневки было частью операции «Котбус» по уничтожению мирных жителей Докшицкого района. Всего в мае-июне 1943-го в ее рамках были уничтожены 99 деревень и убиты более 20 тысяч человек.

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