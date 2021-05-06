Адвокат Любови Соболь подал жалобу на судью из-за "квартирного дела"

Адвокат Владимир Воронин указал на четыре нарушения суда по "квартирному делу", нарушившими права подсудимой. Ранее Любовь Соболь получила год исправительных работ условно.

Адвокат Владимир Воронин подал жалобу в квалификационную коллегию судей Москвы на судью Инну Шилободину, которая рассматривала так называемое "квартирное дело" в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь. Об этом Воронин сообщил интернет-изданию "МБХ медиа" в четверг, 6 мая, пояснив, что указал в жалобе на четыре нарушения со стороны суда, которые нарушили право Соболь на защиту.

В частности, 5 апреля Соболь была удалена из зала заседания до окончания прений сторон и сразу же после этого отказалась от услуг адвоката. При этом суд не разъяснил подсудимой последствия отказа и право на приглашение иного адвоката. Воронин также указал, что суд отказал в двух его ходатайствах об отложении заседания для получения письменного отказа и возможности Соболь найти себе другого защитника. А когда Воронин передал письменный отказ Соболь, судья не приняла его.

Адвокат также отметил, что на заседании 12 апреля суд отклонил ходатайство Соболь об отказе от назначенного ей защитника, несмотря на то, что обвиняемая уже заключила новое соглашение с Ворониным. 14 апреля суд назначил защитником Соболь Марианну Роу, хотя Воронин получил повестку о заседании, а также явился на него.

Любовь Соболь и "квартирное дело"

15 апреля Перовский районный суд в Москве приговорил Соболь к году исправительных работ условно и удержанию 10 процентов заработка в пользу государства. Соболь признали виновной в том, что 21 декабря 2020 года она "с применением насилия" проникла в квартиру, где, предположительно, мог проживать Константин Кудрявцев, считающийся участником "банды отравителей из ФСБ", которые, согласно расследованию интернет-издания Bellingcat, едва не убили оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года.

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