Госсекретарь США Блинкен во время визита в Киев заверил Украину в поддержке США

Во время встречи с главой украинского МИД в Киеве Энтони Блинкен подчеркнул, что главной целью его визита является подтверждение приверженности США суверенитету Украины.

Во время первого визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Украину в поддержке со стороны Вашингтона. Во время встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрией Кулебой в четверг, 6 мая, глава Госдепартамента от имени президента Соединенных Штатов Джо Байдена выразил солидарность с Украиной на фоне недавнего обострения ситуации на границе с Россией.

"На самом деле я нахожусь здесь по очень простой причине: от имени президента Байдена решительно подтвердить нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины", - указал он. Одновременно Блинкен призвал власти в Киеве к достижению прогресса при проведении реформ по борьбе с коррупцией. Вашингтон продолжит сотрудничество с Украиной по укреплению демократии, созданию государственных институтов и продвижению реформ, добавил он.

Первый визит в Киев члена администрации Байдена

В свою очередь глава МИД Украины по итогам переговоров отметил важность укрепления партнерства двух стран. "Важно, что мой коллега и друг Энтони Блинкен осуществляет первый визит в эту часть Европы именно в Украину. Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море - это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", - написал Кулеба в Twitter.

Важливо, що мій колега та друг @SecBlinken здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору. pic.twitter.com/C4IJfB4JQw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 6, 2021

Во второй половине дня госсекретаря США примет президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, запланированы переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими официальными лицами, а также представителями украинского гражданского общества. Блинкен стал первым высокопоставленным представителем администрации Джо Байдена, приехавшим с визитом в Киев. По прибытию в Украину накануне вечером Блинкен написал в Twitter, что намерен обсудить продолжающуюся российскую агрессию и украинские реформы.

Wheels down in Kyiv as we look to strengthen the #USUkrainePartnership. This will be an important opportunity to discuss continued Russian aggression and to underscore the need for maintaining both the pace of and focus on reforms with our Ukrainian partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 5, 2021

Ситуация на границе Украины и РФ

Россия в начале весны перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

22 апреля Россия министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

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