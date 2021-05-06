Politico назвало возможные места для встречи Путина и Байдена

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в Рейкьявике, Праге, Любляне или Баку. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на бывших американских чиновников и аналитиков.

Как отмечает издание, некоторые европейские страны уже выразили готовность принять у себя лидеров России и США. В их числе — Швейцария, Финляндия и Австрия, которые не входят в НАТО и считаются «нейтральными».

При этом бывшие американские чиновники и аналитики считают, что из списка возможных мест для проведения саммита нельзя исключать «темных лошадок». Например, встреча может пройти в столицах Исландии, Чехии, Словении или Азербайджана.

Politico пишет, что членство Исландии и Словении в НАТО может смутить российскую сторону. В свою очередь возможная встреча Путина и Байдена в Баку осложняется тем, что недавно администрация президента США официально признала геноцид армян Османской империей в начале XX века.

В середине апреля Байден по телефону предложил Путину лично встретиться в третьей стране. По словам американского президента, Путин согласился провести встречу в Европе. Сам Путин еще не комментировал это предложение. Американская сторона выразила надежду, что саммит пройден в начале июня.

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