В России хотят запретить отрицание решающей роли СССР в победе над нацизмом

В Госдуму внесен законопроект, распространяющий запрет на выступления, СМИ и интернет. Предлагается также запретить публично приравнивать цели правительства СССР и нацистской Германии.

Группа парламентариев внесла в Госдуму РФ законопроект, запрещающий публично приравнивать роли СССР и нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Документ, опубликованный в среду, 5 мая, на сайте российского парламента, запрещает публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и стран "оси", установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.

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Соответствующие изменения депутаты предложили внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Депутаты также предложили запретить публично отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы" в годы Второй мировой войны.

Запрет на публичное отрицание

Запрет предлагается распространить на публичные выступления, произведения, демонстрируемые публично, а также СМИ и интернет. В документе не уточняется, какая ответственность будет предусмотрена за нарушение данного запрета.

Законопроект внесен тремя парламентариями - главой думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Госдумы Александром Жаровым и сенатором Алексеем Пушковым.

В России введена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма - вплоть до пяти лет лишения свободы за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, а также за публичное распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах войны.

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