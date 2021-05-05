Дело Тихановского и Статкевича направлено в Верховный суд Беларуси

Генпрокуратура Беларуси сообщила, что передала в Верховный суд дело в отношении Статкевича, Тихановского и еще четырех человек для определения подсудности.

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Верховный суд для определения подсудности дело в отношении политика Николая Статкевича, блогера и оппозиционера Сергея Тихановского, а также еще четырех человек - Артема Сакова, Дмитрия Попова, Игоря Лосика и Владимира Цыгановича. Об этом ведомство сообщило в среду, 5 мая, на своем сайте.

"Согласно материалам дела, Тихановский С.Л., Статкевич Н.В., а также привлеченные ими Саков А.Н., Попов Д.Ю., Лосик И.А., Цыганович В.В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году ", - указала Генпрокуратура.

Ведомство обвиняет оппозиционеров и их сторонников в "использовании современных политтехнологий для создания у населения недоверия и негативного отношения к представителям государственных органов".

Организация массовых беспорядков и угрозы в адрес властей

В конце апреля Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования и передаче прокурору дела в отношении Тихановского, Статкевича и их сторонников. Трех человек - Тихановского, Сакова и Попова - обвинили в организации массовых беспорядков, распространении материалов, направленных на разжигание социальной розни, и угрозах в адрес представителей режима Лукашенко. Статкевичу вменяют в вину организацию массовых беспорядков. Лосика и Цыгановича обвиняют в организации массовых беспорядках и разжигании вражды.

Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской, ставшей после его задержания одним из лидеров белорусской оппозиции. Его задержали 29 мая в Гродно во время сбора подписей за выдвижение его кандидатом в президенты страны. Этому предшествовал инцидент, в результате которого сотрудник милиции упал на асфальт. По статье организация массовых беспорядков Тихановский может получить до 15 лет лишения свободы.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси почти 9 месяцев продолжаются мирные протесты против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола сотрудников силовых структур в отношении протестующих.

В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 тысяч человек, в том числе десятки журналистов. Сотни человек пострадали, еще несколько погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Европейский Союз и США ввели санкции в отношении правителя Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

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