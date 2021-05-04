Попытки России распространить вакцину ”Спутник V” стали причиной политических раздоров в Европе

Политическая смута в Словакии — пример того, какие побочные эффекты может вызывать российская дипломатия в отношении вакцин, и без того разделившая европейских политиков на два лагеря. О том, как к российской вакцине относятся в разных странах Европы, пишет The New York Times.

Встречая российский военный самолёт с 200 000 доз вакцины ”Спутник V”, премьер-министр Словакии с гордостью позировал фотографам на фоне контейнеров, содержащих то, что он считал спасением здоровья жителей своей страны.

В то время в Словакии был самый высокий в мире уровень смертности от COVID-19 на душу населения, и появление российской вакцины подарило людям скромный проблеск надежды. России это тоже было выгодно: она получила небольшой, но значимый рынок сбыта российской продукции в Европейском союзе, где до сих пор отказываются регистрировать вакцину и призывают государства-члены не подписывать соглашения о поставках до получения одобрения от соответствующих органов.

Но все старания словацкого лидера Игора Матовича пропали зря. Они стоили ему работы и едва не стали причиной развала правительства — всего спустя три месяца после того, как оно приняло новую стратегию безопасности, основанную на недвусмысленной поддержке НАТО и настороженности по отношению к России.

Весьма прозападное правительство Словакии, разрывающееся между своей приверженностью европейским правилам и отчаянием в поисках выхода из кризиса в области здравоохранения, на несколько недель оказалось в тисках противоречий.

До сих пор неясно, действительно ли первая в мире зарегистрированная вакцина ”Спутник V” является медицинским прорывом, а именно так её прошлым летом назвал президент России Владимир Путин, но свою эффективность в сеянии раздора и разногласий в Европе она уже доказала.

Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно обсуждал с Путиным возможные поставки вакцины ”Спутник V”, которую министр иностранных дел его страны высмеивал, называя ”инструментом пропаганды”. Канцлер Австрии Себастьян Курц возмущённый тем, что европейские регуляторы не спешат с одобрением ”Спутника V”, вступил в конфликт с лидером Германии Ангелой Меркель из-за программы вакцинации Евросоюза, которая пока что разрешает использовать только западные вакцины.

Но Словакия является наиболее ярким примером того, какие побочные эффекты может вызывать российская дипломатия в отношении вакцин, и насколько токсичными они могут быть.

Решение ныне бывшего премьер-министра Словакии Игора Матовича заказать два миллиона доз ”Спутника V” привело страну к разногласиям с Европейским союзом и поставило одно из самых прозападно настроенных правительств Восточной Европы на грань развала, потому как партнёры по правящей коалиции, возмущённые импортном ”Спутника V”, её покинули.

Вместо одобрения Матович столкнулся с противостоянием со стороны своих министров, которые обвинили его в заключении сделки с Россией за их спинами, разрыве отношений с европейским блоком и поддержке того, что министр иностранных дел Иван Корчок назвал русским ”инструментом гибридной войны”, который ”ставит под сомнение работу с Евросоюзом”.

”Я думал, люди будут благодарны за то, что я привёз ”Спутник V” в Словакию, — вспоминал Матович в недавнем интервью. — Вместо этого у нас случился политический кризис, а я стал врагом народа”.

Скептицизм по поводу намерений России в отношении ее вакцины глубоко проникает в бывшие коммунистические страны Восточной и Центральной Европы.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните написала в феврале в твиттере, что Путин предложил миру ”Спутник V” в виде ”оружия, разделяющего и властвующего”. Польша также заявила, что рассматривает возможность покупки китайских вакцин, несмотря на опасения, с ними связанные, но определённо не будет заказывать ”Спутник V”.

Недавний опрос исследовательской группы Globsec показал, что среди желающих пройти вакцинацию только 1% поляков и румын и 2% литовцев предпочли бы ”Спутник V” американским и европейским аналогам. Даже в Венгрии, единственной стране-члене Европейского союза, где уже начали прививать своих граждан российской вакциной, только 4% жителей хотят, чтобы им ввели ”Спутник V”.

Но в Словакии количество желающих использовать российскую вакцину достигло почти 15%, что дало Москве возможность вырваться из некоего карантина, введённого в связи с глубокими подозрениями другими странами по отношению к ней.

То, что Россия собирается сделать Словакию своим плацдармом для распространения ”Спутника V” в Европе, было очевидно задолго до того, как Матович решил заказать эту вакцину.

Петер Колес, директор Словацкого института политики безопасности, отслеживающего российскую дезинформацию, сказал, что это было ясно из то и дело появляющихся двусмысленных посланий, распространяемых огромным количеством средств массовой информации, выступающих против государственного аппарата Словакии, которые обычно пишут о влиянии России в мире и критикуют прозападное правительство своей страны.

По его словам, большую часть прошлого года, ещё до того, как была произведена вакцина, эти публицисты выступали против вакцинации, продвигая дикие теории заговора о планах введения людям нано-чипов и создания мутантов.

”И внезапно, когда Путин объявил о появлении ”Спутника V”, их повествование изменилось”, — сказал Петер Колес. По-прежнему скептически относясь к западным вакцинам, пророссийские СМИ сразу же перешли от осуждения всех вакцин к восхвалению ”Спутника V”, называя его спасителем Словакии.

Андрей Данко, бывший спикер словацкого парламента, известный своими дружественными по отношению к России взглядами, в январе разместил в фейсбуке видео, в котором заявил, что готов помочь в заключении сделки о поставках ”Спутника V”.

Его выступление было обращено ко многим простым словакам, дружественно настроенным в отношении России и не поддерживающим действующее правительство.

Мартин Сматана, бывший сотрудник отдела Министерства здравоохранения, находящегося в Братиславе, поделился, что был поражён тем, какое количество его друзей хочет привиться российской вакциной и говорит: ”К черту систему, колите ”Спутник””.

Игор Матович, который ещё был премьер-министром на момент обращения Андрея Данко, отметил, что ему было хорошо известно, что российская вакцина не разрешена к использованию в Европе, но он решил, что ”единственное правило пандемии — это здоровье и жизнь”.

Матович сказал, что идея заказать ”Спутник V” пришла к нему после того, как вакцину приобрела соседняя Венгрия. Он обратился к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, а тот в свою очередь помог ему связаться с Россией, которая была только счастлива подписать контракт.

Когда Матович в феврале оповестил сотрудников своего кабинета, что хочет заказать ”Спутник V”, коллеги просили его подождать, пока Европейское агентство по лекарственным средствам не даст зелёный свет.

Несмотря на это, он продолжал настаивать, рассудив, что хотя правительство в целом должно следовать европейским правилам, министр здравоохранения, которому также после этого пришлось покинуть свой пост, имеет право заказать ”Спутник V” в рамках действий в чрезвычайной ситуации.

Мартин Клус, госсекретарь Министерства иностранных дел, сказал, что узнал о том, что лекарство заказано, всего за пару часов до его прибытия. ””Спутник V” — это, разумеется, вакцина, которая спасает жизни, но проблема в другом: как она попала в Словакию?” — сказал он в интервью.

Возмущение после прибытия ”Спутника V” было бурным. Чтобы сохранить на плаву своё хрупкое коалиционное правительство, 30 марта Матович согласился уйти с поста премьера и занять место министра финансов, что для него было унизительным понижением в должности.

По словам Мартина Клуса, Россия, возможно, и не имела намерений пошатнуть крепость словацкого правительства, но, памятуя о многократных попытках Москвы нарушить европейское единство из-за санкций, введённых после аннексии Крыма в 2014 году, можно предположить, что ”свергнуть правительство было бы ей только на руку”.

В выпущенном на прошлой неделе отчёте дипломатическая служба Европейского союза сообщила, что Россия стремится продвигать ”Спутник V” за рубежом с целью ”посеять сомнения” в надёжности европейских регулирующих органов и предприятий, занимающихся поставками вакцин.

В ответ на это российское государственное инвестиционное агентство, ответственное за экспорт ”Спутника V”, посетовало, что лекарство, которое в агентстве назвали ”вакциной для всего человечества”, стало жертвой ”ежедневных агрессивных информационных атак”. В пятницу, после того как Бразилия выразила обеспокоенность по поводу некорректных данных по ”Спутнику V”, московский разработчик вакцины, Институт Гамалеи, выступил с гневным обращением, в котором возмущённо заявил, что ”по политическим причинам и из-за конкуренции вакцина ”Спутник V” постоянно подвергается критике безнравственных противников”.

Словацкий конфликт достиг своего пика в апреле, когда агентство по регулированию лекарственных средств страны заявило, что господин Матович стал жертвой российских мошенников. По данным агентства, отправленная в Словакию вакцина стоимостью почти в два миллиона евро отличалась от того ”Спутника V”, рецензию на который в феврале этого года выпустил уважаемый британский медицинский журнал ”Ланцет”.

Это заявление Словакии Москва назвала ”саботажем”. Однако оно ставит под сомнение главный аргумент в пользу ”Спутника V” — доказанную 90-процентную эффективность против COVID-19. Согласно февральским данным ”Ланцета”, эффективность вакцины составляла 91,6%, сейчас российские учёные говорят, что ”реальный мировой” показатель — 97,6%.

Однако главная проблема не в том, работает ли ”Спутник V” — большинство экспертов полагает, что работает, — а в том, что Россия неоднократно избегала необходимых процедур и своевременно не предоставляла данные, необходимые иностранным регулирующим органам для оценки безопасности вакцины. Регулирующий орган Словакии выпустил осуждающее заявление не потому, что обнаружил какие-то конкретные проблемы со ”Спутником V”, а ”из-за отсутствия данных от производителя, несоответствий в лекарственных формах и невозможности сравнить партии, отправленные для исследований в разные страны”.

По состоянию на прошлую неделю поставленные из России в марте 200 000 доз всё ещё находятся на складе фармацевтической компании в восточной Словакии. Но Игор Матович сказал, что Россия уже вернула уплаченные Словакией деньги.

Политический аналитик из Братиславы Павол Бабош сказал, что взгляды Матовича ”никогда не были пророссийски направленными”, но сам бывший премьер оказался ”очень наивным”. Отчаявшись найти способ обуздать пандемию и спасти свой падающий рейтинг, премьер-министр, по словам Бабоша, ”попал в ловушку, расставленную российской пропагандой”.

Но Игор Матович только посмеялся в ответ на обвинения в том, что он стал игрушкой в руках Москвы, желающей расширить свою геополитику. Русские, по его словам, ”хотели нам помочь, но вместо благодарности мы называем их идиотами и обвиняем в том, что они обманывают людей по всему миру”.

Матович сказал, что на самом деле винить нужно Государственный институт по контролю лекарственных средств, который утверждает, что партия ”Спутника V”, отправленная Россией в Словакию, ”не обладает такими же характеристиками и свойствами”, как образцы, изученные журналом ”Ланцет”. По его словам, это было ”крайне неверное политическое заявление”.

Ректор института Зузана Батова, которой агрессивные сторонники ”Спутника V” угрожали расправой, отказалась от интервью, заявив, что не хочет подливать масла в огонь.

Глава словацкого Центра биомедицинских исследований, сделавшая серию из 14 различных проверок российской вакцины, сказала, что не сомневается в том, что ”Спутник V” работает, однако её беспокоит то, что со стороны России в отношении вакцины нет никакой прозрачности.

Хотя потенциальные побочные эффекты вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson были подробно задокументированы и озвучены публично, руководитель центра Сильвия Пасторекова отметила: ”Мы ничего не знаем о побочных эффектах ”Спутника””.

По её словам, российская вакцина прошла все испытания, которые провела команда словацких учёных, но всё же не получила одобрения государственного регулятора, поскольку почти три четверти документов, необходимых для соответствия вакцины европейским нормам, либо не были представлены, либо оказались неполными.

”Мы — часть европейской семьи, и должны жить по правилам этой семьи”, — сказала Пасторекова.

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