Amnesty International раскритиковала видеослежку за протестующими в России

Правозащитники из Amnesty International считают неприемлемым злоупотребление современными технологиями для ограничения гражданского общества.

В связи со Всемирным днем свободы печати 3 мая международная правозащитная организация Amnesty International раскритиковала государства, подавляющие гражданское общество при помощи современных технологий, таких как системы видеонаблюдения, шпионские компьютерные программы и отключение интернета.

В качестве примера правозащитники назвали программу распознавания лиц, которая, очевидно, использовалась силовиками в Москве для выявления участников акций протеста в поддержку находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального. "Amnesty International фиксирует масштабные ограничения свободы выражения мнений в России, а также в Турции и Мьянме", - говорится в заявлении организации.

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"Свобода прессы, доступ к независимой информации и возможность без риска для себя принимать участие в общественных дебатах - будь то в публичном или цифровом пространстве - это основополагающие права человека. Эти обязательные условия для политического участия, верховенства закона и индивидуального самоопределения ограничиваются во все большем числе стран", - подчеркнул глава Amnesty International в Германии Маркус Бееко (Markus Beeko).

Ограничение свобод под предлогом борьбы с коронавирусом

Правозащитник отметил, что голоса критиков особенно часто стали пытаться заглушить под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. "Недавнее масштабное ограничение права на свободу мнений и собраний в России и Турции по-прежнему требует нашего пристального внимания", - указал эксперт.

Критике AI подверглась и ситуация со свободой прессы в Германии. В этой связи Бееко призвал германское государство принять меры, чтобы воспрепятствовать нападениям на журналистов, участившимся в стране на фоне пандемии. Ранее организация "Репортеры без границ" в своем ежегодном рейтинге свободы прессы в мире изменила оценку ситуации в Германии в этой области с "хорошей" на "удовлетворительную".

Всемирный день свободы печати ЮНЕСКО - это напоминание правительствам о необходимости выполнения их обязательства защищать свободу СМИ. 3 мая 2021 года он отмечается в тридцатый раз. В Германии неделя с 3 по 10 мая 2021 года впервые объявлена "Неделей свободы слова".

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