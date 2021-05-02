Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана. Погибли 45 человек, президенты договорились о мире

Власти Кыргызстана заявили, что число погибших граждан этой страны во время конфликта на границе с Таджикистаном достигло 33 человек, 166 пострадали. Со стороны Таджикистана ранее сообщалось о 12 убитых. Таким образом, согласно официальным сведениям, общее число жертв противостояния на спорном участке границы между двумя странами достигло 45. В субботу поступают сообщения о еще одном обстреле, однако президенты двух стран снова созвонились, чтобы попытаться прекратить противостояние.

Приграничный конфликт между двумя странами начался в четверг около водозабора "Головной" реки Ак-Суу на спорном участке, где таджикские пограничники устанавливали видеокамеры, а киргизские жители этому воспротивились.

Причины подобных конфликтов часто - в разделе общих ресурсов: питьевой и поливной воды, земель для орошения и пастбищ. К примеру, водозабором "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района пользуются как таджики, так и киргизы. Он находится недалеко и от таджикского анклава на территории Кыргызстана, Ворух, где проживают около 35 тысяч таджикистанцев.

Сначала стороны забрасывали друг друга камнями, но затем к конфликту подключились пограничные части двух стран, которые начали взаимные обстрелы. Из нескольких кыргызских сел эвакуировано около 20 тыс. местных жителей. Сообщается, что в некоторых селах подожжены жилые дома.

По утверждению властей Кыргызстана, таджикская армия открывала огонь из пулеметов и минометов, а также использовала военные вертолеты Ми-24.

Как передает Кыргызская служба Би-би-си, за время противостояния в Кыргызстане пострадали около десяти сел, десятки домов были подожжены. Согласно данным властей страны, под обстрел попали несколько пунктов пропуска и пограничных застав. Кроме того, сообщается о поджоге около 30 автозаправочных станций.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти двух стран расследовать сообщения о преследовании гражданского населения в районе конфликта.

В своем заявлении организация ссылается на кадры в социальных сетях, на которых видно, как вооруженные таджикистанцы ходят около горящих домов. Сообщается, что это видео было снято на территории Кыргызстана.

Tajiks, that seem to be non-military ordinary people carrying weapons, have been attacking kyrgyz villages and burning down their houses. pic.twitter.com/AvRVVLnlkP — kryptoкөт (@cryptoasss) April 30, 2021



Еще 29 апреля власти двух стран договорились прекратить огонь, однако в субботу утром пограничная служба Кыргызстана сообщила, что таджикские военные возобновили обстрелы и обстановка остается напряженной. "В селе Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие обстреливают дома граждан Кыргызстана. Жители села уже эвакуированы. Пограничники заняли оборону", - говорится в сообщении ведомства.

Представитель правительства Кыргызстана Омурбек Суваналиев сообщил Интерфаксу, что после обстрела в селе Арка один гражданин страны получил ранения. По его словам, в селе горят несколько домов.

"Пройти в местность мы не можем из-за возможного минирования территории, сказал агентству Суваналиев. - Видно, что подожжены несколько домов. Информация о том, что таджикская сторона захватила село и водрузила свои флаги, не соответствует действительности".

По словам Суваналиева, дорога, связывающая Лейлекский район с остальной частью территории страны, разблокирована, и туда начала поступать гуманитарная помощь.

Как передает Кыргызская служба Би-би-си со ссылкой на местных жителей, некоторые граждане Кыргызстана по-прежнему не могут вернуться в свои дома, поскольку в селах находятся военнослужащие Таджикистана.

Разговор президентов и переговоры о демаркации

Тем временем в субботу утром президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров провели еще один телефонный разговор, во время которого "выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе", передает Интерфакс сообщение пресс-службы кыргызского президента.

"Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран, - сказано в сообщении. - В ходе телефонного разговора главы [государств] еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон".

Две страны также договорились провести совместные инспекции техники, которая находится в районе конфликта. Кроме того, в субботу правительственные делегации двух стран начали переговоры о демаркации и делимитации границы между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Общая протяженность границы между странами составляет 980 километров, из которых почти половина (400 км) на местности не обозначена.

По сообщению МВД Кыргызстана, представители силовых ведомств двух стран также провели встречу в одном из сел в районе конфликта и договорились об организации совместных патрулей таджикской и кыргызской милиции.

"Стороны договорились о скорейшем наведении порядка, недопущении перестрелок, обеспечении безопасности граждан и совместном наведении порядка", - сказано в сообщении после переговоров, в которых участвовали заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Суйун Омурзаков и его таджикский коллега Иброхимзода Нозим.

Переговоры также провели руководители комитетов по безопасности двух стран: они договорились о полном прекращении огня и отводе войск.

Президент Кыргызстана объявил в стране 1 и 2 мая национальный траур по погибшим в результате противостояния. В Бишкеке начался митинг с участием около 1,5 тыс. человек, которые требуют решить приграничный конфликт.

На территории Кыргызстана находится таджикский анклав Ворух с населением в несколько десятков тысяч человек, а также крупный водозабор, построенный ещё во времена СССР и снабжающий водой прилегающие районы теперь уже независимых государств.

В Таджикистане считают, что киргизские власти нечестно распределяют воду. Весной и летом, когда начинаются сельхозработы, расход воды увеличивается в десятки раз, и конфликты между соседями обостряются.

На этот раз междоусобица началась из-за того, что представители таджикской стороны попытались установить на столбе возле водозабора камеры видеонаблюдения, позволяющие отслеживать распределение воды.

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