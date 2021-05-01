Смертность в России в марте выросла на 25%

В марте 2021 года в России умерли 23,7 тыс. человек с диагнозом Covid-19. Это почти столько же, сколько в феврале, когда умерли почти 24,4 тыс. человек с диагнозом Covid-19. Смертность от всех причин выросла на 25% по сравнению с мартом 2020 года.

Всего в марте 2021 умерли 191,3 тыс. россиян. Это на 25% больше, чем в марте прошлого года.

Коронавирус стал основной причиной смерти у 17,4 тыс. человек в марте. Еще у 6,2 тыс. человек Covid-19 был диагностирован, но основной причиной смерти стали другие заболевания, которые могли обостриться из-за коронавируса.

Росстат выделяет в своей статистике смертности от Covid-19 несколько категорий. Разбивка за март выглядит так:

15003 человека - коронавирус стал основной причиной смерти (вирус идентифицирован).

2454 человека - коронавирус, возможно, стал основной причиной смерти (но вирус не идентифицирован).

1401 человек - коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

4857 человек - коронавирус не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

При анализе смертности от коронавируса часто используется показатель избыточной смертности, который измеряется в абсолютном выражении или в процентах. Избыточная смертность показывает, насколько выросло количество умерших от всех причин по сравнению со средним показателем за несколько лет. Иногда при расчете ожидаемого количества смертей учитывается тренд на снижение смертности.

Избыточная смертность учитывает количество смертей от всех причин и, таким образом, помогает оценить как прямое, так и косвенное влияние пандемии.

В марте избыточная смертность, по подсчетам Би-би-си, составила 30,9 тыс. человек или 19% по сравнению со средним показателем в этом месяце за последние пять лет (160 396 человек).

Сколько людей умерло с начала эпидемии?

По данным Росстата, с апреля 2020 года по март 2021 года в России умерли 248,5 тыс. человек с диагнозом Covid-19. Это в два с лишним раза больше, чем показывают официальные данные на сайте стопкоронавирус.рф.

"Открытые медиа" подсчитали, что избыточная смертность по состоянию на 27 апреля составила около 500 тысяч человек. К такому же выводу пришел независимый демограф Алексей Ракша.

По подсчетам специалиста по анализу данных из Тюбингенского университета Дмитрия Кобака, избыточная смертность в России с апреля 2020 года по февраль 2021 года составила 447 тыс. человек.

Больше всего пандемия повлияла на смертность старших поколений в городах, свидетельствует статистика Росстата по коэффициентам смертности (количество умерших на тысячу человек в каждой возрастной категории).

Например, по всей России смертность среди городского населения в возрасте 85 лет и старше в 2020 году выросла на 18% почти до 200 смертей на 1 тысячу человек.

В Москве, где в апреле 2020 года началось распространение эпидемии, смертность среди населения в возрасте 85 лет и старше выросла на 17,7% - почти до 125 смертей на тысячу человек.

Сильнейший рост смертности среди городского населения произошел в Чечне. Смертность среди горожан в возрасте 85 лет и старше выросла в 2,5 раза - до 653 смертей на 1 тысячу человек. По данным Росстата, по состоянию на начало 2020 года в городах Чечни жили 923 человека в таком возрасте.

Смертность среди чеченских горожан в возрасте 80-84 лет и 75-79 лет увеличилась в два с лишним раза. В начале 2020 года в городах Чечни жили более 5,3 тыс. человек в возрасте 75-84 лет.

Что происходит с коронавирусом сейчас?

По всей России количество новых заражений Covid-19, которое начало снова расти после достижения минимума в августе 2020 года, приблизилось к отметке в 30 тысяч к концу года. В 2021 году показатель плавно снижался и к середине марта опустился ниже отметки в 10 тысяч. В апреле количество новых случаев колеблется в пределах 8-9 тысяч.

В Москве наблюдается небольшой рост заражений и госпитализаций, показывают данные оперштаба столицы. В первые две недели апреля заболеваемость в столице колебалась в пределах 1-2 тысяч человек в сутки, а затем показатель начал увеличиваться. 29 апреля впервые с конца января был превышен порог в 3 тысячи новых заражений.

В конце марта замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости "позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции". Однако впоследствии министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что говорить о третьей волне "пока преждевременно".

В конце апреля "Блумберг" написал со ссылкой на двух неназванных чиновников, знакомых с данными неофициальной государственной статистики, что в России уже началась третья волна коронавируса.

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