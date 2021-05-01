Ишингер заявил о необходимости защиты от России в Европе

Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступает за то, чтобы Евросоюз научился использовать "язык силы". В отношениях с Россией он и за санкции, и за диалог.

Устойчивая система безопасности Европы может быть разработана только с Россией, но многим европейским странам нужна защита от РФ. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью газете Passauer Neue Presse, выпуск которой выходит в субботу, 1 мая.

"Меры принуждения, такие как санкции, необходимы, чтобы изменить российские расчеты", - сказал он. Но в то же время добавил, что они всегда должны идти вместе с приглашением к диалогу. По мнению Ишингера, сейчас ответственность за улучшение отношений лежит на России.

В интервью он также высказался за то, чтобы Евросоюз научился использовать "язык силы" и так доказал бы свою способность участвовать в мировой политике на равных с США и Китаем. Ишингер выступил за совместную работу с США и четкую позицию по поводу нарушений прав человека. Вместе с тем он причислил "растущее противостояние крупных держав" к "угрозам мирного международного сотрудничества".

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