Путин подписал закон о штрафах за неупоминание в СМИ статуса "иноагента"

Закон вводит штрафы за публикацию материалов других СМИ-"иноагентов" без указания этого статуса. Устанавливаются также штрафы для граждан, выдающих себя на митингах за журналистов.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 апреля, подписал закон о штрафах для журналистов и редакций за распространение ими сообщений и материалов других СМИ - "иностранных агентов" без указания этого статуса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, журналисты и редакции обязаны указывать статус СМИ-"иноагента", только если распространяют его сообщения, а не просто упоминают. Они обязаны делать это как на своих страницах, так и в своих соцсетях.

Суммы штрафов

Штрафы за нарушение будут составлять от 2000 до 2500 рублей для физических лиц, от 4000 до 5000 - для должностных лиц и от 40 тысяч до 50 тысяч - для юридических лиц.

Закон также вводит штрафы для граждан, выдающих себя на митингах за журналистов - они будут составлять от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

По данным на 30 апреля, в российском реестре СМИ-"иноагентов" 19 позиций. Среди них - "Голос Америки", Радио Свобода" и издание "Медуза".

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