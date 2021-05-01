Неделя в Беларуси: "покушение на Лукашенко" обрастает подробностями, Тихановская просит помощь у Австрии

Самой обсуждаемой темой недели в Беларуси остается "дело о военном перевороте". По информации государственных СМИ, задержанные дают признательные показания. Оппозиция просит Австрию стать посредником в организации переговоров с режимом Лукашенко. В заложниках у режима остаются 360 политических заключенных, хоть сам Лукашенко таковыми их не считает.

Портал Delfi рассказывает о важных событиях в Беларуси за последнюю неделю.

"Взять резиденцию и расстрелять президента"

В эфире белорусского телеканала ОНТ были озвучены подробности "дела о военном перевороте": продемонстрировали кадры с допросов его фигурантов — политолога Александра Федуты, политика Григория Костусева и юриста Юрия Зенковича. Также в сюжете звучал комментарий историка и доктора юридических наук, профессора Станислава Князева:

"Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните эти… Предполагалось под прикрытием вторжения, что они пойдут, дойдут до города Минска. От Литвы здесь не такое большое расстояние, буквально можно за три часа достичь города Минска и из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента", — заявил Князев.

На вопрос журналиста белорусского портала TUT.BY о том, как он получил сведения, которые озвучил в сюжете, Князев отвечать отказался.

Напомним, Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил, что на него и сыновей планировали покушение. Ответственность за организацию он возложил на американские спецслужбы и руководство США. По его словам, президент России Владимир Путин обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом. В Госдепартаменте заявили, что утверждение, что за всем этим стоит правительство США, является абсолютно ложным.

В отношении задержанных фигурантов "дела о военном перевороте" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 357 (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем) УК Беларуси. Им грозит наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Австрия может стать посредником между оппозицией и Лукашенко

27-28 апреля лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская посетила с рабочим визитом Австрию. В Вене она провела встречу с президентом Александром ван Дер Белленом, канцлером Себастьяном Курцем и представителями парламента.

В Австрии Тихановская обсудила вопросы помощи для организации переговоров в Беларуси. Она подчеркнула, что официальная Вена может сыграть важную роль в истории Беларуси в качестве посредника во время переговоров: "Режим уже ослаблен, и Австрия может помочь усилить давление для ускорения старта переговоров. Австрия – один из крупнейших инвесторов в Беларусь – и местный бизнес может быть более активным в поддержке прав человека в Беларуси", - заявила Тихановская.

Австрийские депутаты высказали солидарность с белорусским народом. Парламент поддерживает призыв Тихановской к новым президентским выборам в этом году.

Также Тихановская поблагодарила Австрию за поддержку специальной резолюции Совета по правам человека ООН о наделении Офиса Верховного комиссара специальным мандатом по Беларуси и за поддержку запуска Международной платформы по нарушениям прав человека в Беларуси (IAPB).

Рабочая поездка Тихановской продолжилась в Италии, там политик встретилась с руководством МИДа и лидерами политических партий.

"На карту была поставлена судьба страны"

Глава МИД Беларуси Владимир Макей дал интервью Euronews. Он считает, что ситуация в стране стабилизировалась. Про жесткое подавление протестов, он заявил, что у властей не было выбора, поскольку "на карту была поставлена судьба страны".

"Да, может быть, власти иногда действовали чрезмерно, но это была адекватная реакция на немирные насильственные акции протеста, которые произошли в Беларуси в прошлом году после президентских выборов, по сути, была попытка государственного переворота. Поэтому действия правоохранительных органов и властей были абсолютно адекватными и необходимыми. На карту была поставлена судьба страны", — заявил Владимир Макей на вопрос журналистки телеканала о том, сожалеет ли он о действиях белорусских властей в отношении участников протеста.

Глава МИД считает, что если поставить на одну чашу весов судьбу страны, а на другую — права человека, то руководство любой страны выберет сохранение независимости государственности и суверенитет государства.

Сейчас ситуация в Беларуси "абсолютно нормальная", считает Макей. Она стабилизировалась, и никаких протестов нет. По его словам, в Беларуси идет "абсолютно эксклюзивный открытый диалог", направленный на улучшение конституционного процесса и внесение поправок в Конституцию. "И только через такой диалог можно добиться успеха и иметь настоящую демократию в Беларуси, которая не навязывается палками", — убежден министр иностранных дел.

"К 1 августа будут подготовлены предложения по поправкам в Конституцию. Затем они будут вынесены на широкое общественное обсуждение. Поэтому любой, кто хочет принять участие в этом диалоге, вовлечен", - сказал Макей.

Референдум: за что предложат голосовать - неизвестно

Референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе — феврале 2022 года. Если референдум совместят с местными выборами, то крайний срок для него — 16 января. Какие именно изменения Конституции вынесут на референдум — пока неизвестно.

В феврале, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил, что в течение этого года проект Конституции будет готов, а в начале 2022 года — вынесен на референдум.

Без вакцин от Евросоюза

Евросоюз намерен поставить странам "Восточного партнерства" около 1 млн доз вакцины от коронавируса. Однако Беларуси в этом списке нет.

Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели на вопрос, есть ли возможность поддержать Беларусь в вопросе поставок вакцин, он ответил, что Еврокомиссия сейчас не общается с официальным Минском.

"Было бы сложно доставить вакцину в Беларусь, потому что правительство в Минске сейчас не ведет с нами переговоров", - отметил он.

Возможность поставки вакцины в Беларусь с Вархели обсуждала Светлана Тихановская. Бюджет ЕС, выделенный на помощь Беларуси, позволяет организовать эти поставки. Однако для этого нужно согласие белорусских властей, и европейские чиновники готовы были вести переговоры об этом.

Ранее ВОЗ поставила в Беларусь кислородные маски и экспресс-тесты на Covid-19. В рамках финансируемого Евросоюзом проекта "солидарность во имя здоровья" страновой офис Всемирной организации здравоохранения в Беларуси поставил в Республиканский центр организации медицинского реагирования оборудование на общую сумму $850 000.

Защитить белорусских журналистов

В Беларуси в 2020 году было зафиксировано как минимум 62 факта физического насилия в отношении журналистов, и это больше, чем в целом в странах, входящих в Совет Европы.

В 2020 году свободная и независимая журналистика в Европе понесла чрезвычайные потери, к такому выводу приходят авторы ежегодного доклада. Этот документ был подготовлен 14 организациями-партнерами представляющих Платформу Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

Беларусь не находится в юрисдикции Платформы, однако организации-партнеры отмечают масштабные репрессии против журналистов и медиа в этой стране и призывают обратить внимание на проблему.

Партнерские организации Платформы Совета Европы решили включить Беларусь в годовой доклад, призывая к активным действиям международное сообщество, чтобы остановить репрессии журналистов со стороны белорусских властей.

"Все эти действия подчеркивают масштаб репрессий в Беларуси. Их ни при каких обстоятельствах нельзя рассматривать как ответ на нарушение общественного порядка, - отмечается в докладе. - Партнеры Платформы призывают все государства-члены Совета Европы оставить в стороне геополитические соображения и занять однозначную позицию относительно этой беспрецедентной волны нападений на независимую журналистику в стране, которая находится в центре Европы".

83 евро, чтобы выжить

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси увеличится с 1 мая. Это плановое повышение, которое происходит раз в квартал. В среднем БПМ составит 273,27 рубля (83 евро), что на 4% выше по сравнению с нормативом, который действовал с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

А вот так выглядит ситуация по определенным социально-демографическим группам:

- трудоспособные люди - 303,53 рубля (98 евро);

- пенсионеры - 207,06 рублей (67 евро);

- студенты - 263,15 рубля (85 евро);

- дети в возрасте до 3 лет - 174,51 рубля (56 евро);

- дети в возрасте от 3 до 6 лет - 241,29 рубля (78 евро);

- дети в возрасте от 6 до 18 лет - 294,36 рубля (95 евро).

В 2021 году задержали 2637 человек

В Беларуси за четыре месяца текущего года, по данным правозащитников, по статье «за участие в несанкционированных акциях» были задержаны 2676 человек. Более половины из них — это мужчины. В январе-феврале после задержания госпитализация понадобилась 13 человекам, в апреле-марте — четверым. Всего в 2021 году белорусы получили 17 тысяч суток ареста и штрафа на 12 тысяч базовых (базовая величина в Беларуси - 29 рублей - 9,3 евро).

Волонтеры отмечают, что эти данные неполные: им поступает информация не обо всех задержаниях. Милиция такие данные не предоставляет.

По состоянию на 30 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 360 человек

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