Россия запретила въезд главе Европарламента и еще семи европейским чиновникам

Россия запретила въезд председателю Европарламента Давиду Сассоли и еще семи гражданам Евросоюза. Об этом сообщается на сайте российского министерства иностранных дел.

Также в санкционном списке оказались руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, глава Языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт и зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Россия запретила им въезд в ответ на санкции, введенные Евросоюзом в марте этого года против шестерых россиян, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель - любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию "миропорядка, основанного на правилах", подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики", - заявили в российском МИДе.

"Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации", - отмечается в сообщении министерства.

2 марта Евросоюз ввел против России санкции из-за ситуации с Навальным. В санкционный список тогда попали четверо российских силовиков - генпрокурор Игорь Краснов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

22 марта Евросоюз ввел санкции против еще двоих россиян - главы отдела МВД по городу Аргун Аюба Катаева и заместителя председателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова.

Они попали в санкционный список, так как Евросоюз считает их ответственными за нарушения прав человека, в частности, за преследование геев в Чечне.

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