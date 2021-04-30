Гитарист Rammstein поддержал осужденного соратника Навального

Экс-глава штаба Навального Боровиков приговорен к лишению свободы за репост клипа немецкой группы Rammstein. Рихард Круспе выразил поддержку соратнику оппозиционера.

Гитарист Rammstein Рихард Круспе (Richard Kruspe) выразил поддержку экс-главе штаба Навального в Архангельске Андрею Боровикову, который 29 апреля был приговорен в России к лишению свободы за репост клипа этой немецкой метал-группы. Круспе написал на своей странице в Instagram в пятницу, 30 апреля, что знает о деле Боровикова и потрясен суровостью приговора россиянину.

"Мне известно о деле Андрея Боровикова. По сообщениям СМИ, против него открыли дело за репост в российских соцсетях видеоклипа Rammstein под названием Pussy. Я глубоко сожалею, что Андрея Боровикова приговорили за это к лишению свободы. Суровость этого приговора повергает в шок. Rammstein всегда выступал за свободу искусства как гарантированное основное право всех людей", - написал Круспе.

Приговор Андрею Боровикову

Накануне Ломоносовский суд Архангельска приговорил бывшего координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова к двум с половиной годам колонии общего режима по статье о незаконном обороте порнографии. Обвинение требовало для него три года колонии строгого режима.

Защита Боровикова заявила о намерении обжаловать приговор. Адвокат Алексей Кычин указал, что ряд использованных судом доказательств были получены с нарушением закона.

Сам Боровиков объяснил, что добавил клип Rammstein на свою страницу "Вконтакте" (ВК) в 2014 году, а весной 2020-го удалил его. По его словам, дело было заведено в ноябре 2019 года, а обвинения были предъявлены в сентябре 2020-го. Он подчеркнул, что этот клип в ВК перепостили и сотни других людей. По словам Боровикова, силовики использовали для сбора доказательств волонтера архангельского штаба Навального Александра Дурынина.

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